Nach den in den USA vereitelten Anschlägen mit mehreren Paketbomben hat Präsident Donald Trump zu einem respektvolleren Umgang aufgerufen. US-Sicherheitsbehörden hatten zuvor mehrere verdächtige Sendungen unter anderem an Ex-Präsident Barack Obama und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton abgefangen. "Politische Akteure müssen damit aufhören, politische Gegner als moralisch fehlerhaft zu behandeln. Die Sprache der moralischen Verurteilung wird zu einer zerstörerischen Routine. Dieser Streit und diese Meinungsverschiedenheiten müssen aufhören. Niemand sollte achtlos politische Gegner mit historischen Bösewichten vergleichen." Trump gab auch den Medien eine Teilschuld an den Vorkomnissen. Das FBI bestätigte am Donnerstag, dass auch an die demokratische Kongressabgeordnete Maxine Waters zwei Paketbomben adressiert waren. Sie gilt als scharfe Kritikerin von Trump. Damit steigt die Zahl der an prominente Demokraten versendeten Sprengsätze auf acht. Auch ein bei CNN in New York abgefangenes Päckchen war nach Angaben der Polizei eine Briefbombe. Es habe weißes Pulver und einen funktionsfähigen Sprengsatz enthalten. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio. "Weil es zur Zeit ohnehin viel Hass und Spaltung gibt, ist es nicht sinnvoll, das noch zu verschärfen. Allen öffentlichen Würdenträgern aller Parteizugehörigkeit möchte ich sagen: Ermuntert nicht zum Hass. Ermuntert nicht zu Angriffen auf die Medien. Du kannst anderer Meinung sein, aber du musst Respekt zeigen und deine Meinungsverschiedenheiten friedlich klären. Leider trägt die Atmosphäre des Hasses dazu bei, dass sich Menschen der Gewalt zuwenden. Wir müssen hier die Temperatur senken und solche Nachrichten stoppen. Auch ganz oben an der Spitze." CNN-Chef Jeff Zucker warf Trump vor, die Folgen seiner Medienschelte vollkommen zu unterschätzen. Der Präsident und der Pressesprecher des Weißen Hauses, sollten verstehen, dass ihre Worte Folgen haben. CNN wird von Trump immer wieder als Verbreiter von Falschnachrichten geschmäht.