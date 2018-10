Zwei Wochen vor den Kongresswahlen in den USA haben mutmaßliche Briefbomben an Barack Obama, Hillary Clinton und den Sender CNN für Unruhe gesorgt. Die verdächtigen Päckchen seien bei Routinekontrollen abgefangen worden, teilten Polizei und Personenschutz am Mittwoch in New York mit. Weder Ex-Präsident Obama noch die frühere demokratische Präsidentschaftskandidatin Clinton seien in Gefahr gewesen. Einem Bericht der "New York Times" zufolge enthielt das Päckchen, das an Clinton in ihrem Haus in einem New Yorker Vorort adressiert war, einen Sprengsatz. Er ähnele dem, der Anfang der Woche am Wohnsitz des Milliardärs George Soros gefunden wurde. Die Bundespolizei FBI nahm die Ermittlungen auf. Präsident Donald Trump verurteilte ebenso wie sein Vize Mike Pence die "versuchten Anschläge" auf "Obama, die Clintons, CNN und andere" als abscheulich. Die Täter würden mit aller Härte des Gesetzes zur Verantwortung gezogen. Über die Hintergründe und die Absender der verdächtigen Postsendungen war zunächst nichts bekannt.