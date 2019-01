Donald Trumps zürnt mal wieder. Anlass einer sechsteiligen Twittertirade am Samstagmorgen: Der Bericht der "New York Times", nach dem das FBI gegen den US-Präsidenten ermittelt habe. Nach der Entlassung des FBI-Chefs James Comey im Mai 2017 war das. Die Bundespolizei wollte damals untersuchen, ob Trump wissentlich oder unwissentlich für Russland und gegen US-Interessen gearbeitet habe. Die Zeitung beruft sich unter anderem auf frühere FBI-Mitarbeiter.

Das US-Staatsoberhaupt, das nach eigenen Angaben das Wochenende im Weißen Haus verbringt und darauf wartet, mit den Demokraten über die Haushaltssperre und die Mauer verhandeln zu können, wetterte über die Enthüllung (im Original siehe unten):

Inhaltlich ist diese Tirade nichts Neues. Wie immer beschuldigt er die ehemalige Präsidentschaftskandidatin geheimer Absprachen, zieht über Ex-FBI-Chef Comey her und nennt die ganze Untersuchung gegen sein Wahlkampfteam eine Hexenjagd. Die stets heftigen wie vorhersehbaren Reaktionen des Präsidenten auf neue Details der Untersuchungen erwecken auch immer den Eindruck, dass da ein getroffener Hund bellt.

Die Entlassung Comeys vom Mai 2017 steht insofern im Mittelpunkt der FBI-Ermittlungen, als das sie erst der Anlass für das Justizministerium war, den Sonderermittler Robert Mueller einzusetzen. Die Sorge über das Verhalten Trumps sei in den Tagen nach Comeys Entlassung dermaßen groß gewesen, dass man diesen Schritt unternommen habe, hieß es in der "New York Times" weiter. Ziel der Ermittlungen sei unter anderem gewesen, zu beurteilen, ob Trumps Handeln eine mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit dargestellt habe. Das hätten Experten der Spionageabwehr geprüft. Ein weiterer Aspekt war demnach die Frage, ob die Entlassung Comeys eine Behinderung der Justiz dargestellt habe, heißt es. Dieser Punkt war bereits bekannt.

Robert Mueller und sein Team prüfen seit fast zwei Jahren, ob es bei der mutmaßlich russischen Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 geheime Absprachen zwischen dem Trump-Lager und russischen Vertretern gab. Der "New York Times" wirft Trump regelmäßig Falschberichterstattung vor, auch wenn sich viele Berichte später als zutreffend herausstellen. Im November hatte Donald Trump Justizminister Jeff Sessions entlassen, in Kürze verlässt auch dessen Vize Rod Rosenstein das Ministerium. Er hatte Mueller als Sonderermittler bestellt.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

...Funny thing about James Comey. Everybody wanted him fired, Republican and Democrat alike. After the rigged & botched Crooked Hillary investigation, where she was interviewed on July 4th Weekend, not recorded or sworn in, and where she said she didn’t know anything (a lie),.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

....the FBI was in complete turmoil (see N.Y. Post) because of Comey’s poor leadership and the way he handled the Clinton mess (not to mention his usurpation of powers from the Justice Department). My firing of James Comey was a great day for America. He was a Crooked Cop...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

.....who is being totally protected by his best friend, Bob Mueller, & the 13 Angry Democrats - leaking machines who have NO interest in going after the Real Collusion (and much more) by Crooked Hillary Clinton, her Campaign, and the Democratic National Committee. Just Watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019