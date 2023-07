von Michael Streck Der Start der neuen Regierungskoalition in Finnland unter Beteiligung der Rechtspopulisten Wahre Finnen verlief desaströs. Es vergeht kaum ein Tag ohne rassistische Peinlichkeiten. Ein Gespräch mit Außenministerin Elina Valtonen darüber, wie man den Ruf des Landes retten kann.

Frau Valtonen, Ihr Land wird regelmäßig im "World Happiness Report" als dasjenige mit den glücklichsten Menschen der Welt ausgezeichnet. Wenn das so ist: Warum wählen glückliche Menschen Extremisten?

Was die Partei der Wahren Finnen betrifft, sind nicht alle dort so mega extrem, wie man das momentan aus vielen Zeitungsartikeln herausliest. Mein Gesellschaftsverständnis besteht darin, dass man den Menschen immer eine Möglichkeit einräumen muss, sich zu verbessern. Die rund 600.000 Finnen, die die gewählt haben, sind keine Extremisten. Das sind Menschen, in Nordfinnland oder Ostfinnland, die vom Strukturwandel betroffen sind. Es sind aber auch Leute mittleren und sogar hohen Einkommens, die sich um die Staatsschulden sorgen.