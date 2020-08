Die finnische Regierungschefin Sanna Marin hat am Samstag ihrem langjährigen Partner das Jawort gegeben. Auf Instagram teilte die 34-jährige Mutter ein Bild ihrer Trauung.

Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin hat am Samstag geheiratet. Die 34-Jährige teilte auf Instagram einen Beitrag mit einem Foto ihrer Hochzeit, auf dem sie sich strahlend mit ihrem neuen Mann Markus Räikkönen zeigt. "Ich bin glücklich und dankbar, dass ich mein Leben mit dem Mann teilen darf, den ich liebe", schrieb Marin.

Marin und ihr Mann kennen sich seit ihrer Jugend

Die sozialdemokratische Regierungschefin und ihr Mann hätten "viel zusammen gesehen und erlebt, Freude und Trauer geteilt und uns gegenseitig durch die Ruhe und die Stürme unterstützt". Beide hätten ihre Jugend gemeinsam verbracht und seien gemeinsam erwachsen geworden, so Marin. "Von allen Menschen bist du der richtige für mich. Danke, dass du an meiner Seite bist."

Finnish Government congratulates the newlyweds 💕 pic.twitter.com/LcNlFKKRzH — Finnish Government (@FinGovernment) August 2, 2020

Von vielen Seiten kamen Glückwünsche an das frisch verheiratete Paar. Die finnische Regierung gratulierte auf Twitter. Followerinnen und Follower gratulierten unter dem Instagram-Post mit "Onnea" (alles Gute) und "Onnittelut" (Glückwunsch).

Marin und Räikkönen kennen sich seit 16 Jahren. Sie trafen sich mit 18 Jahren in der Stadt Tampere, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk yle schreibt. Das Paar hat eine zweieinhalbjährige Tochter namens Emma. Die Trauung fand in ihrer offiziellen Residenz in Kesäranta in einem kleinen Kreis von 40 Gästen statt, wie Marins Büro am Sonntag mitteilte. Marin gehört neben Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (33 Jahre) zu den jüngsten Regierungschefs der Welt.

Erst vor zweieinhalb Wochen hatte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ihren langjährigen Partner geheiratet, den Regisseur Bo Tenberg.

Quellen: yle, Büro der Ministerpräsidentin