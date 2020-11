Florida, Pennsylvania, Ohio: So ist die Lage in den wichtigen Swing-States

Bei der US-Wahl mehren sich die Anzeichen für ein knapperes Ergebnis, als es die Umfragen vorhergesagt hatten. In wichtigen Bundesstaaten liegen Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden eng beieinander.

Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden liegen bei der US-Wahl in entscheidenden Bundesstaaten eng beieinander. Es sieht zunächst nicht nach einem überwältigenden Sieg für den in Umfragen vorne gelegenen Demokraten Biden aus. Viele Blicke richten sich auf den eher industriell geprägten Staat Ohio im Mittleren Westen und auf erste Zahlen aus dem sonst verlässlich republikanisch wählenden Texas, sowie die Swing-States Florida und Pennsylvania.

Erste Countys in Texas meldeten Ergebnisse, wonach Biden im Vergleich zur Demokratin Hillary Clinton vor vier Jahren deutlich Boden gutmachte - allerdings war unklar, ob es reicht, den damaligen Rückstand von rund neun Prozentpunkten komplett auszugleichen.

US-Wahl: Die Lage in Florida und Pennsylvania

In Ohio lag Biden zunächst auch basierend auf einer Mischung aus Briefwahlstimmen und Stimmen vom Wahltag knapp vorne. Sollte sich dieser Trend bestätigen, wäre das für ihn auch ein gutes Zeichen für Staaten wie Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Diese drei hatten Trump 2016 seinen knappen Wahlsieg beschert, alle sind von einer eher weißen Arbeiterbevölkerung geprägt. In Pennsylvania lag Trump bei 33 Prozent der ausgewählten Stimmen mit 54 Prozent vorne.

In Florida, North Carolina und Georgia zeichneten sich Vorteile für Trump ab. In Florida führt der Republikaner bei 95 Prozent ausgezählten Stimmen aktuell hauchdünn mit 51 Prozent. Trump ist auf alle drei Staaten dringend angewiesen, Biden hätte weitere Wege zum Sieg.

Wegen der Corona-Pandemie ist es in diesem Jahr schwierig, den Auszählungsstand während der Wahlnacht einzuschätzen. Viele Biden-Anhänger hatten erklärt, per Briefwahl abstimmen zu wollen. Wähler von Präsident Trump wollten eher am Wahltag ihr Votum abgeben. Die Bundesstaaten haben unterschiedliche Methoden dafür, wann sie welche Stimmen auszählen, so dass große Umschwünge im Laufe der Wahlnacht möglich sind.