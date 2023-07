Schüler in Florida lernen nun, dass nicht alles an der Sklaverei schlecht gewesen ist

von Niels Kruse Sklaverei? Hatte auch Vorteile! Diese Botschaft, stark verkürzt, darf künftig an Schulen in Florida unterrichtet werden. Die neuen Lehrplänen werden zwar harsch kritisiert, doch Rechtsaußen-Gouverneur Ron DeSantis sieht sich auf dem richtigen Weg.

Es war ja nicht alles schlecht damals: Manche Sklaven etwa seien durch ihre Situation erst zu Fähigkeiten gelangt, "die sie in einigen Fällen zu ihrem persönlichen Vorteil einsetzen konnten". So erklärt der Gouverneur des Staates Florida, Ron DeSantis, die neuen Unterrichtsstandards für Schülerinnen und Schüler in seinem Bundesstaat. Ab der 5. Klasse sollen sie nach seinem Willen künftig "alle Aspekte der afroamerikanischen Geschichte lernen: das Gute, das Schlechte und das Hässliche." Und dazu gehört offenbar auch, angebliche Lichtblicke in einem der dunkelsten Kapitel der USA zu erkennen.

"Nicht nur irreführend, es ist falsch"

Der neue Sound in den Schulklassen ist eine direkte Folge des "Anti-Woke"-Kurses von Floridas Rechtsaußen-Regierungschefs. Wenig überraschend fallen die Reaktionen auf die Relativierung der Sklaverei äußerst scharf aus. US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Tochter einer Inderin und eines Jamaikaners, war sofort nach Veröffentlichung des Lehrplans in den Sunshine-State gereist und hatte in einer Rede sagt: "Wie kann jemand behaupten, dass es inmitten dieser Schrecken irgend­welche Vorteile gehabt hätte, solch einer Entmenschlichung ausgesetzt zu sein?". Und: "Es ist nicht nur irreführend, es ist falsch und Propaganda."

Auch aus der eigenen Partei gibt es Gegenwind für die neuen Lehrstoff. "Sklaverei war kein Jobprogramm, das einem zusätzliche Fähigkeiten vermittelt hat. Es war im wahrsten Sinne entmenschlichend und degradierte die Menschen zu bloßem Eigentum, ohne Rechte und Freiheiten", twitterte etwa Will Hurd aus Texas, der jüngst ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner eingestiegen ist. Fentrice Driskell, demokratische Abgeordnete aus Florida spricht sogar von einem "Anschlag auf die Geschichte der Schwarzen".

Und DeSantis legt noch einmal nach

Ron DeSantis, der sich Hoffnungen macht, republikanischer Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl zu werden, ficht die Kritik nicht an. Ganz im Gegenteil legte er nun bei einer Rede vor einem fast ausschließlich weißen Publikum nach: "Durch diese neuen Lehrpläne wird wahrscheinlich klar werden, dass manche letztlich Kapital daraus schlagen konnten, als Schmied oder derartiges gearbeitet zu haben", so der Republikaner über die vermeintlich guten Seiten der Sklaverei. Er selbst, so beteuert DeSantis, sei in der Erstellung allerdings nicht involviert gewesen. Eine Reihe von "Gelehrten" hätten die "zuverlässigsten Standards für afroamerikanische Geschichte im ganzen Land gesetzt".

Sein Verweis auf den Vorbildcharakter der Lehrpläne für die gesamten USA ist nicht nur Angeberei, sondern auch nüchterner Wahlkampf. Schon länger verfolgt DeSantis eine Art "Make America Florida"-Strategie. Angelehnt an Donald Trumps Dauermotto "Make America great again", möchte der Gouverneur die gesamten Vereinigten Staaten wie "sein" Florida gestalten. Denn die Karibikhalbinsel ist mittlerweile zum Musterstaat für konservative Gemüter geworden: die Steuern sind niedrig, Abtreibung so gut wie verboten, die Regierung hält sich aus vielen Lebensbereichen heraus, nur beim Thema illegale Einwanderung wird sie garstig.

Florida ist eine rote Bastion

Bewusst provokativ setzte DeSantis vor den Wahlen im vergangenen Herbst Dutzende Einwanderer ohne Papiere in ein Flugzeug und ließ sie nach Martha's Vineyard fliegen – eine noble Promiinsel im liberalen Massachusetts. Zumindest in seiner Heimat kam die hämische Abschiebung gut an. Fast 60 Prozent der Wähler machen ihr Kreuz hinter seinem Namen. Der Republikaner hat aus dem ehemaligen "Swingstate", wo mal die Demokraten, mal die Republikaner vorne liegen, eine rote Bastion gemacht – Rot ist die Parteifarbe der Konservativen.

Dabei profitiert er auch von dem in den USA allgewärtigen Kulturkampf zwischen "links" und "rechts", zwischen Liberalismus und Konservatismus, das auch ein Ringen zwischen dem urbanem und dem ländlichen Amerika ist. Die Linksliberalen, die "Woken", so Ron DeSantis, würden mit ihrer politischen Korrektheit den Menschen vorschreiben, was sie zu sagen, zu denken haben und wie – etwa auch an Schulen, was wiederum die Kinder indoktriniere. Um das zu verhindern oder rückgängig zu machen, hatte der Gouverneur im Frühjahr vergangenen Jahres den "Stop Woke Act" unterzeichnet.

Reisewarnung für Florida

Der neue, die Sklaverei verharmlosende Lehrplan, ist dabei nur eine Konsequenz des Gesetzes. Bekannt geworden ist etwa auch das Verbot, im Unterricht für jüngere Kinder über sexuelle Orientierungen und Geschlechteridentitäten zu sprechen. Im März verabschiedete der Gouverneur eine neue Regelung "für Rechte der Eltern im Schulunterricht" – besser bekannt als das "Don't say gay"-Gesetz. Auch Bücher mit "unangemessen Inhalten" werden mittlerweile aus den Schulbibliotheken verbannt. Darunter von queeren Autoren und Autorinnen, als auch solchen mit schwarzer Haut. Betroffen ist auch das berühmte Gedicht "The Hill We Climb", das die Poetin Amanda Gorman zur Amtseinführung von Joe Biden verfasst hat.

Der Präsident der US- Bürgerrechtsorganisation NAACP, Derrick Johnson, hatte jüngst eine "Reisewarnung" für Florida herausgegeben. Denn Ron DeSantis habe einen Staat geschaffen "der feindselig gegenüber Schwarzen ist und in einem direkten Konflikt zu den demokratischen Idealen, auf die unser Land gebaut wurde." Ob die sklavereifreundlichen Töne aus dem Mund des Gouverneurs seinem Ansehen nützt, bezweifeln Experten. Die Ansicht, Sklaverei hätte auch gute Seiten gehabt, sei so "abscheulich, dass sie von den Menschen abgelehnt werden wird", so Marvin Dunn, emeritierter Professor der Florida International University.

DeSantis landesweit ohne Chancen

Ob der ultrarechte Kurs bei Wählern und Republikanern außerhalb Floridas ankommen wird, ist noch nicht abzusehen. In den nationalen Umfragen jedenfalls verliert der an Nummer zwei möglicher Kandidaten liegende Ron DeSantis seit einigen Wochen wieder an Boden. Nicht mal mehr 20 Prozent der Konservativen sehen in ihm einen geeigneten Kandidaten für das Weiße Haus. Ganz vorne dreht mit 51 Prozent Zustimmung weiter Donald Trump einsam seine Runden.

