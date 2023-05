Im Wahlkampf wurde sie als "Baby-Mörderin" beschimpft: Die demokratische Abgeordnete Robin Bartleman in ihrem Büro in Tallahassee, Florida.

von Leonie Scheuble In Florida gilt künftig ein verschärftes Abtreibungsverbot. Eine, die bis zur letzten Minute dagegen gekämpft hat, ist die demokratische Abgeordnete Robin Bartleman. Im Gespräch mit dem stern erzählt sie, warum das Thema für sie persönlich ist.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat im April ein verschärftes Abtreibungsverbot unterzeichnet. Sobald es in Kraft tritt, werden Schwangerschaftsabbrüche nur noch bis zur sechsten Woche möglich sein. Wie haben Sie darauf reagiert, Frau Bartleman?

Robin Bartleman: Es war ein absoluter Schock. Ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft gerade rückwärts geht. Egal ob Abtreibungen, verbotene Bücher in Schulbibliotheken oder die Hetze gegen Transmenschen, jedes Mal, wenn man sich umdreht, wird wieder ein Recht genommen. Für mich ist das Thema Abtreibung sehr persönlich. Jede vierte Frau in den USA hat eine Abtreibung. Aber in einer Million Jahren hätte ich nicht gedacht, dass mich das selbst jemals betreffen würde...