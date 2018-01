Auseinandersetzungen am Montag am Flughafen von Hannover: Zusammenstöße und Faustkämpfe gab es am Rande einer Demonstration gegen die Militäreinsätze der türkischen Regierung in Syrien. Demonstranten zeigten Flaggen und andere Symbole von Irakisch-Kurdistan und von der kurdischen Region Rojava im Norden Syriens. Einige riefen: "Faschist, Erdogan!" Laut Polizei Hannover waren etwa 20 Menschen in die Auseinandersetzungen involviert. Es soll zwei leicht Verletzte gegeben haben. Die Lage sei schnell wieder unter Kontrolle gewesen, hieß es bei der Polizei. Der türkische Militäreinsatz im Norden Syriens seit Samstag richtet sich offiziell gegen jene syrisch-kurdischen Milizen, die bisher als Verbündete nicht zuletzt der USA galten. Gegen die neuen Einsätze der türkischen Armee protestieren vielerorts zahlreiche Kurden.