Junge Männer stürmen auf dem Flughafen von Machatschkala in Dagestan auf ein aus Israel gelandetes Flugzeug zu – das Bild stammt aus einem Video, das auf einem Telegram-Kanal gepostet wurde

Sturm auf Flughafen in Dagestan

von Bettina Sengling In der russischen Teilrepublik Dagestan stürmten Hunderte Männer den Flughafen der Hauptstadt Machatschkala, weil ein Flugzeug aus Israel gelandet war. Brutal machten sie Jagd auf Israelis und Juden, brüllten antisemitische Losungen, schwenkten palästinensische Flaggen. Wie konnte das passieren? Fünf Fragen zum Aufstand im Nordkaukasus.

In Russland werden sogar Menschen festgenommen, die allein und friedlich mit leeren Plakaten gegen den Krieg in der Ukraine demonstrieren. Russische Sicherheitskräfte treiben seit Jahren jede kleine Demonstration brutal auseinander. Wieso konnte es dann dazu kommen, dass in der russischen Teilrepublik Dagestan Männer offenbar ungehindert einen Flughafen stürmen konnten, als dort ein Flugzeug aus Israel gelandet war?

Die Sicherheitskräfte haben den Mob zunächst nicht gestoppt: Offenbar auch deshalb, weil sie mit ihnen sympathisierten. Muslimischer Extremismus, Gewalt, Anschläge und Aufstände sind seit Jahrzehnten Alltag in dieser instabilen russischen Republik.