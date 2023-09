Mohamed Mneina in einer verwüsteten Gasse in Derna

Bis zu 20.000 Menschen könnten in der libyschen Stadt Derna ums Leben gekommen sein, als eine Flutwelle durch die Stadt rauschte. Was geschah in den dramatischen Stunden – und wie ist die Lage jetzt vor Ort? Augenzeugen berichten. Von Mirco Keilberth

"Was die Szene so unwirklich machte, war die Stille." Mohamed Mneina stand am Sonntag, dem Tag der großen Flut, seit morgens auf der Anhöhe Al Sheiha oberhalb der Stadt Derna. Hier baut die Familie seit mehreren Generationen Gemüse an. Als die Behörden vor dem wohlmöglich stärksten jemals gemessenen Sturm gewarnt hatten, suchten die Mneinas hier auf ihrer kleinen Farm Schutz.