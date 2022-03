Sehen Sie im Video: Bild von Olena Selenska in sozialen Medien verbreitet – handelt es sich wirklich um die First Lady der Ukraine?

























Dieses Bild soll Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi zeigen.





Das behaupten zumindest einige User in sozialen Medien.





Doch handelt es sich bei der Frau wirklich um die ukrainische Präsidenten-Frau?





Intro Faktencheck





Das Foto dieser Soldatin wird mehrfach bei Twitter geteilt:





„Der Präsident und die First Lady“.





Auch dieser User betitelt die Soldatin als Olena Selenska: „Auch die First Lady der Ukraine Olena Selenska wird ihr Land verteidigen. Applaus für die tapfere Familie“.





Doch bei der Verbreitung des Fotos handelt es sich um eine Falschinformation.





Das Bild ist ein Archivfoto einer Frau, das auf Bilderdatenbanken wie iStock und Alamy als Stock-Material erworben werden kann.





Es wurde am 22. August 2021 veröffentlicht und trägt die Überschrift „Probe der Militärparade anlässlich des 30-jährigen Unabhängigkeitstages der Ukraine. Ukrainische Lächelnde Soldatin in Militäruniform“.

Das Bild wurde von dem Fotografen Volodymyr Zakharov aufgenommen.





Auf seiner Homepage zeigt er ein weiteres Foto, auf dem die ukrainische Soldatin zu sehen ist.





Diese Fotos zeigen wirklich Olena Selenska





Es ist unklar, wo sich die 44-Jährige zur Zeit aufhält.





Laut der britischen „Times“ sind seit dem Morgen des 28. Februar 400 russische Söldner in Kiew unterwegs, um Selenskyi und seine Regierung zu ermorden.

