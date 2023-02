STORY: Aus am Montag veröffentlichten Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Fox-Chef Rupert Murdoch unter Eid eingeräumt hat, dass Moderatoren von Fox News wissentlich falsche Behauptungen verbreitet haben. Insbesondere zur angeblich vom damaligen Präsidenten Donald Trump gestohlene Präsidentschaftswahl 2020. Ausgesagt hatte Murdoch im Rahmen einer Verleumdungsklage eines Herstellers von Wahlcomputern auf 1,6 Milliarden Dollar Schadenersatz gegen Fox News und dessen Muttergesellschaft. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Murdoch und andere Fox-Führungskräfte davon ausgingen, dass Joe Biden Donald Trump fair geschlagen hat und dass das Ergebnis nicht in Zweifel stand. Der Kläger aber argumentierte, dass interne Fox-Mitteilungen beweisen, dass der Sender wissentlich Unwahrheiten über Trumps Niederlage verbreitet hat, um die Einschaltquoten zu steigern. Fox hat argumentiert, dass seine Berichterstattung durch den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung zur Rede und Pressefreiheit geschützt sei. Der Fall soll im April vor Gericht verhandelt werden.

Gegen Fox News läuft eine Verleumdungsklage. Dabei stellt sich heraus: Rupert Murdoch, dem der konservative US-Sender gehört, gibt zu, dass seine Moderatoren 2020 Falschmeldungen über angeblichen Wahlbetrug verbreitet haben.

Der US-Sender Fox News fällt immer wieder durch seinen geschmeidigen Umgang mit Fakten auf. Wie sehr, hat jetzt Fox-Chef Rupert Murdoch eingeräumt. Aus einem Gerichtsdokument geht hervor, dass der 91-Jährige Anfang Februar unter Eid die Verbreitung von Falschnachrichten zugeben musste. Konkret ging es um die US-Wahl 2020 und die Behauptung, der damals noch amtierende Präsident Donald Trump sei durch Betrug um seine Wiederwahl gebracht worden. Diese Falschaussage sei von einigen Fox-News-Kommentatoren unterstützt worden. Jedoch nicht vom gesamten Sender, so Murdoch laut Gerichtsprotokoll: "Ich hätte mir gewünscht, dass wir das im Nachhinein stärker anprangern."

Trumps Anwälte eine Nachrichtenquelle?

Hintergrund ist eine Verleumdungsklage des kanadischen Wahlcomputer-Herstellers Dominion gegen den Sender, der zu Murdochs Medienimperium gehört. Dominion fordert in dem Rechtsstreit umgerechnet 1,5 Milliarden Euro Schadenersatz, weil Fox News Berichte über angebliche Manipulation der Wahlcomputer verbreitete. Das Management des TV-Senders beruft sich auf die Pressefreiheit und beharrt darauf, die Version Trumps und seiner Anwälte legitimerweise als Nachricht behandelt und wiedergegeben zu haben.

Trump hatte sich nach der Präsidentschaftswahl vom November 2020 geweigert, seine Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden anzuerkennen, und vielfach widerlegte Wahlbetrugsvorwürfe erhoben. In dem Prozess vor einem Bundesgericht in Delaware will Dominion nachweisen, dass Fox News vorsätzlich Falschnachrichten ausstrahlte.

Fox News galt sehr lange als einer der eifrigsten Verteidiger des Republikaners Trump. Jahrelang verbreiteten prominente Moderatorenwie Tucker Carlson auch regelmäßig dessen Falschbehauptungen. Mittlerweile werden immer mehr interne Unterlagen bekannt, die zeigen, dass den Fox-Oberen und -Moderatoren die Lügen wohlbekannt waren. In Chats haben sie auch Häme über Trump verbreitet.

Trump-Anwältin, die "Vollidiotin"

In den durch den Prozess bekannt gewordenen Nachrichten bezichtigt etwa der Moderator Tucker Carlson die Trump-Regierung der Lüge. So habe er seiner Kollegin Laura Ingraham eine SMS geschrieben und darin gesagt, dass Trump-Anwältin Sidney Powell Unsinn erzähle und er sie beim "Lügen erwischt" habe. Ingraham antwortete darauf: "Sidney ist eine Vollidiotin. Niemand wird mit ihr arbeiten. Dasselbe gilt für Rudy." Gemeint ist der Trump-Anwalt Rudy Giuliani – ein gern gesehener Gast in den TV-Shows der beiden.

Mächtige US-Demokratin Abschied von Nancy Pelosi: Die Frau mit dem Hammer, die Trump die Leviten las 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Erste Madam Speaker Am 3. Januar 2007 übernimmt Nancy Pelosi als erste Frau den Vorsitz des Repräsentantenhauses – und schreibt damit Geschichte. Von Beginn an betont die fünffache Mutter, dass ihr kein Thema so sehr am Herzen liegt, wie die Sicherung des Wohlergehens der Kinder. Um das zu unterstreichen, lädt sie zu ihrer Verteidigungszeremonie die Kinder und Enkelkinder aller Kongressabgeordneten ein. Eine Geste, die sie 2019 wiederholt, als sie zum zweiten Mal zur "Madam Speaker" gewählt wird. Mehr

Aud den Gerichtsakten geht auch hervor, dass Senderchef Rupert Murdoch die Idee gehabt haben will, die Wahllügen des Trump-Lagers zu entlarven, in dem sich die Moderatoren Carlson, Sean Hannity und Ingraham nach der Wahl 2020 gemeinsam zur besten Sendezeit auftreten, um Joe Biden zum rechtmäßigen Wahlsieger zu erklären. Das "würde dazu beitragen, den Trump-Mythos zu stoppen, dass die Wahl gestohlen wurde", wird Murdoch zitiert.

Quellen: DPA, BBC, Vice