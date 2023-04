Im Osten der Ukraine fährt ein Trupp Männer über abgelegene Wege hinter der Front. Sie suchen die Überreste gefallener ­Soldaten; sie suchen nach Roman Wyschynskyj, 46 Jahre alt, Bruder, Sohn, Vater, seit Monaten vermisst. Ein GEO-Team begleitete die Militärorganisation "Fracht 200" bei einer lebensgefährlichen Mission.





Hinweis: Dieser Artikel erschien Ende 2022 bei den Kollegen von GEO. Heute Abend ist er für den STERN-Preis nominiert. Anlässlich der Veranstaltung stellen wir Ihnen den Artikel einen Tag kostenlos zur Verfügung.



Text: Philip Malzahn, Fotos: Maxim Dondyuk

Roman Wyschynskyj starb im Lavendel, auf einer Anhöhe zwischen zwei Waldrändern, irgendwo im ostukrainischen Hinterland. Das Stück Metall, das ihn auf halber Strecke umbrachte, steckt noch in seinem Kopf. Seine Knochen sind braun wie der Matsch, auf dem er ruht.

Der Fallschirmjäger sollte mit seinen Kameraden das Feld durchqueren, die russischen Schützengräben einnehmen, die sich zwischen den Bäumen auf der anderen Seite durchschlängeln. Die Gegend um den Lavendel hatte in den vergangenen Monaten mehrmals die Hände gewechselt. Ukrainisch, russisch, jetzt wieder ukrainisch. Übrig sind nach ­unzähligen Schlachten nur Krater, Minen und Knochen. Das Dorf unten im Tal gibt es nicht mehr. Der Geruch des Lavendels ist fast verflogen, und der Herbst ist still, zu still. Selbst die Tiere sind geflohen.

In dieser Leere, vom Feind befreit, aber weit entfernt vom Frieden, sucht die ukrainische ­Armee nach ihren Gefallenen. Soldat Roman Wyschyn­skyj wird seit vier Monaten vermisst, die Spur verlief sich lange zwischen den Angaben seiner Brigade und jenen der Familie. Das Militär besaß nur ungefähre Koordinaten seiner letzten Schlacht; die Familie nur Erinnerungen an einen Mann, der nicht an den Tod geglaubt hat. Jeden Tag rief Roman Wyschynskyj seine Schwester aus dem Krieg an, jeden Tag lachte er ins Telefon. "Uns geht es gut hier. Wir haben alles. Die Kugeln können mich nicht kriegen! Ich weiche aus, ich schlängele mich durch!" Diese Worte sprach er am 31. Mai. Sie verpasste seinen nächsten, seinen letzten Anruf am 1. Juni zur Mittagszeit.

"Das Fleisch haben die Hunde gefressen"

Seine Überreste sind versprengt, der Kopf liegt zwischen einem großen Loch und den blutigen Klamotten eines Kameraden, der weiterhin verschollen bleibt. Die Männer, die hier nach ihren Gefallenen suchen, machen sich ans Werk. Major Andrej, der einst ein zartes, fast kindliches Gesicht gehabt haben muss, bevor der Tod ihn so geprägt hat, dass seine Augen den Schmerz nicht verbergen können, trägt den Fundort im Smartphone ein.

"Das Fleisch haben die Hunde gefressen", sagt Denis, Spitzname "Anarchist", der mit Plastikhandschuhen Wyschynskyjs Schädel vorsichtig in den Leichensack legt. "Pass auf", sagt ihm der Major, "überall Minen." Am Tag davor fuhr ihr chinesischer Pick-up über einen Sprengkörper, wie von Zauberhand blieben alle verschont.

Aus den Lumpen im Schlamm, die früher eine Uniform waren, zieht der Anarchist einen Dienstausweis. Der blaue Umschlag ist zerfranst, aber aus der Vermutung wird Gewissheit: Hinter Schlamm und vergilbtem Plastik blicken die sanften, dunklen Augen eines schönen Mannes mit dichtem, schwarzem Haar. Wyschynskyj, Roman steht dort handgeschrieben. Fallschirmjäger, 80. Brigade. Geboren 1976. Was man nicht lesen kann: Wyschynskyj ist aus Lwiw, einst Lemberg genannt, der größten Stadt der Westukraine. Er hinterlässt neben seiner Schwester und seiner Nichte auch eine Tochter. Geliebt hat er vor allem die Natur: Blumen und Sträucher aller Art. Sein Balkon war immer voll davon. Dass er im Lavendel gestorben ist, passt zu ihm, sagt seine Schwester.

Die Fracht-200-Einheit, die nach Roman Wyschynskyj sucht: in der oberen Reihe Major Andrej (M.) und Denis, Spitzname "Anarchist" (r.). Einige der Männer waren in ihrem zivilen Leben Hobby-Archä­ologen. Nun graben sie nach Toten © Maxim Dondyuk

"Es regnet gleich, beeilen wir uns." Die Befehle des Majors sind leise, werden aber gehört. Der Anarchist und die anderen fotografieren alles, bevor sie den Leichensack schließen. Schweigend tragen sie Roman Wyschynskyj zum alten Mercedes-Lastwagen, der am Rand des Lavendelfelds wartet. Die Wolken ziehen sich zusammen.

Wyschynskyj liegt auf dem Boden, der Rest sitzt auf den knarzigen Holzbänken, hält sich am Metall fest, während sich der Wagen durch den tiefen Schlamm kämpft. Die Räder rutschen nur knapp an den grünen Minen vorbei, die am Wegesrand auf Opfer warten. Erst donnert es, dann platzt der Regen. Es ist der 30. September: Rasputiza, die Zeit der Wegelosigkeit, in der die Straßen im Matsch versinken, hat begonnen.

An der Hauptstraße angekommen, wird Wyschynskyj vom Lkw in den Kühlwagen geladen. Dann fährt die Kolonne durch den Regen zum Leichenhaus in Slowjansk. "200" steht auf dem Blech des Kühlwagens. Die Zahl kennt in der Ukraine jedes Kind. Sie bedeutet: Dieser Wagen transportiert Tote.

Demütig winken Soldaten den Wagen durch die Checkpoints. An der Betonrampe des Leichenhauses warten bereits die Kollegen. "Was habt ihr heute gefunden?", fragt der Major. "Zwei von unseren", antwortet ein Mann mit dunklen Augenringen und festen Pranken, während er die Toten auf die Kacheln legt: Zwei Ukrainer und einen Russen, den er mit einem derben Schimpfwort belegt. Manchmal nennen sie die toten Russen auch "Orks", wie das grüne, hässliche Fabelwesen aus der Herr-der-Ringe-Saga. Der Krieg, er hat die Russen in den Augen der Ukrainer entmenschlicht. Dass der zerfetzte Körper, der nun neben Wyschynskyj auf denselben kalten Kacheln liegt, vielleicht auch Kinder hatte, daran denkt hier keiner. Zu nah ist das Leid, das der große Nachbar durch seinen Angriff verursacht hat. Die Sprache spiegelt den Hass wider, aber sie hilft auch, die Angst zu vergessen.

Spuren des Krieges: Eine russische Stellung, Panzer und Artillerie zogen sich wohl hastig zurück. Gerade an solchen Orten sucht die Einheit nach Körpern. Denn die Männer sterben, wo sonst kaum jemand hinkommt, an vorderster Front © Maxim Dondyuk

Margarita, die kleine, rundliche Totengräberin mit pechschwarzen Haaren und viel Mascara, erledigt in aller Ruhe den Papierkram. Der Major unterschreibt, und mit leerem Magen, im Mund aber den beißenden, süßsauren Geschmack des Todes, geht es in der stockdüsteren Nacht zur Basis. Das Licht in ganz Slowjansk muss ausbleiben, zu groß ist die Gefahr eines Angriffs. Ohne Licht kein Leben, und so sind alle beizeiten im Bett. Um sechs am nächsten Morgen stehen die Männer der Fracht 200 wieder auf der Matte. Der Krieg wartet nicht, und je länger eine Leiche verwesen kann, desto schwerer ist sie zu finden.

Neuntausend Soldaten: Das war im August die offizielle Todesstatistik der ukrainischen Streitkräfte seit Beginn des Krieges. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj sterben im Schnitt 50 ukrainische Soldaten am Tag. Wie viele Tote es heute genau sind, bleibt Militärgeheimnis. Der Feind soll so wenig wie möglich erfahren, damit die ­Ukraine unberechenbar bleibt und die eigene Bevölkerung nicht demoralisiert werden kann.

Doch obwohl das Thema für Menschen und Armee ein äußerst sensibles ist, ist das Sterben seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar ein unumgänglicher Teil des Alltags geworden. Der Tod ist überall, auch weit hinter der Front. Die Menschen werden durch Drohnen und Raketenangriffe, im Internet, im Fernsehen und auf den Friedhöfen daran erinnert. Und durch das Hallen der Kirchenglocken, die seit Kriegsbeginn von einer Beerdigung zur nächsten läuten. Mindestens 6000 Zivilisten sind laut UN bereits gestorben, andere Quellen sprechen von fast 30 000 Toten.

Die Schnittstelle zwischen Militär und Menschen, zwischen Krieg und Alltag, das ist Oberst Wolodymyr Wolodymyrowitsch Lamsin. Der Leiter der Abteilung für zivil-militärische Zusammen­ar­beit, kurz J9 genannt. Ein Mann mit freundlichem Lächeln und ernsten Augen. Frisch rasiert, adrett in Kleidung, Haltung und Sprache. Offizier durch und durch.

Seine Abteilung kümmert sich neben der Zusammenarbeit von Militär und Zivilbevölkerung in umkämpften Gebieten auch um die Fracht 200. "Unsere Teams suchen die Soldaten, die nicht direkt von ihren Kameraden auf dem Schlachtfeld geborgen werden", sagt er. Es sind Männer wie Wyschynskyj, die dort sterben, wo außer ihnen niemand hinkommt. An ­vorderster Front, in Sichtweite des Feindes.

Eine der vielen Aufgaben von Lamsins Männern ist es, sicherzustellen, dass alle Soldaten die letzte Ehre erwiesen bekommen. Auch nach russischen Soldaten suchen die Männer der Fracht 200. Von ihnen gibt es viele. "Zu Beginn des Krieges war erschreckend zu sehen, dass der Feind sich kaum bemüht hat, seine eigenen Toten zu bergen." Es gibt in diesem Krieg einen Tauschhandel. Russische und ukra­inische Leichen haben einen Wert von eins zu eins. Jeder tote Russe, den sie bergen, bedeutet, dass einer ihrer Kämpfer nach Hause darf.

Der Begriff Fracht 200 gehört eigentlich zum Alten, das im Neuen keinen Platz hat: Der Zahlencode stammt noch aus der Sowjet­armee. Wieso genau "200", dazu gibt es zahlreiche Geschichten. Für Oberst Lamsin ist die populärste auch die wahrscheinlichste: Im Afghanistan-Krieg der Sowjetunion in den 1980er-Jahren soll eine Leiche inklusive Zinksarg als Richtwert 200 Kilogramm gewogen haben. Solche Kürzel gibt es viele. 100 steht für Munition, 300 steht für Verwundete. 400 für Kriegsgefangene.

Die Männer der Fracht-200-Einheit bergen den verbrannten Körper eines russischen Soldaten. Er war auf der Straße zwischen Isjum und Charkiw wohl mit Kameraden in einen Hinterhalt geraten © Maxim Dondyuk

Doch kaum ein Begriff wird in der Ukraine so kon­trovers diskutiert wie Fracht 200. Lamsin zufolge waren es Veteranen, die im Internet darauf aufmerksam machten, dass die ukrainischen Toten keine Fracht seien, sondern Menschen, die mit Ehrerbietung und Respekt behandelt werden sollten. Sie warben stattdessen für den Begriff "Auf dem Schild". "Auf Anordnung unseres obersten Befehlshabers, General Walerij Fedorowytsch Saluschnyj, haben wir begonnen, das umzusetzen."

Es ist ein Vorhaben, das zum generellen Stimmungsbild im Land passt. Alles Russische wird derzeit geächtet. Die russische Sprache und russische Bücher, ebenso russische Musik in Funk und Fernsehen, werden aus dem öffentlichen ­Leben aussortiert. Man will sich der Kultur der Besatzer entziehen. An der Arbeit von Lamsins Soldaten ändert der Name ihres Unterfangens wenig. Die Mission ist dieselbe: Es gibt Tausende Tote, und irgendjemand muss sie bergen, identifizieren und zu ihren Familien bringen.

Aber wer sind diese Männer, die wissen, wie der Tod riecht, schmeckt, sich anfühlt? Der Tod der eigenen Freunde und Landsleute, aber auch der Tod der anderen. Was treibt sie an? Die beiden Offiziere im Feld, Major Andrej und der Oberst Oleg, wirken wie Gegensätze, aber solche, die sich ergän­zen.

Andrej war früher Ingenieur, spricht ruhig und bedacht, er lächelt viel. Oleg ist ein ehemaliger Fallschirmjäger, ein harter Hund. Er raucht ­Rothmans, hat stets einen Stöpsel im Ohr und wechselt zwischen Delegieren und Rauchen, wenn’s sein muss, macht er es auch gleichzeitig. Effizient sind beide, auf ihre Weise. Die untere Ebene ist ein bunter Haufen. Neben Denis, dem "Anarchisten", gibt es Sascha, den die anderen liebevoll den "Plünderer" nennen. Er lässt keine Gelegenheit aus, die verlassenen russischen Stellungen nach ­Brauchbarem zu durchwühlen. Leonid, kurz Ljona, ist der "Profi": Er hat früher in einem Museum gearbeitet.

Warum machen sie diesen Job? So richtig wissen sie es nicht. Denis, Andrej, Sascha und Leonid waren allesamt vor dem Krieg Hobbyhistoriker, sie durchkämmten die ukrainische Landschaft nach Artefakten aus dem Zweiten Weltkrieg. Halbprofessionelle Schnitzeljäger, sozusagen. Dass ihr Hobby mal zu einer so dringend gebrauchten Aufgabe wird, hätte keiner von ihnen gedacht.

"Das Gespräch mit den Eltern, das ist das Schwerste"

Der Alltag der Fracht-200-Truppe hat nichts Alltägliches. Es sind viele Stunden voller Gewalt und Momente, die mal zärtlich, mal traurig, mal grausam und manchmal sogar schön wirken. Wer nicht am Tag mehrere Leichen berührt, kann das schwer verstehen.

Ein Morgen zwischen Sonnenblumen und Weizen. Eine Rakete hat die Straße zwischen Isjum und Slowjansk auseinandergerissen. Vier Meter breit, zwei Meter tief. Am Rand des Lochs, auf der Asphaltkruste, sitzt Walentina. Ihr Sohn ist im Mai gestorben, genau hier, durch die Rakete, die das Loch verursacht hat. Sie will ihn finden. Ein Kamerad ihres Sohnes hat sie hergefahren.

Die Fracht 200 durchkämmt die Felder. Walentina läuft allein, die Straße entlang, fast orientierungslos, bis sie tief im Weizen steht. Sie blickt über die Hügel und weint. Nach knapp einer Stunde findet der Trupp ein paar Kleidungsstücke, die Über­reste einer Waffe und einen Kiefer. Wessen? Wer weiß das schon. Major Andrej spendet Trost, obwohl es ihm schwerfällt. "Das Gespräch mit den Eltern, das ist das Schwerste", sagt er. "Ich versuche, das zu vermeiden. Es tut sehr weh, und es hält mich von meiner Arbeit ab."

Doch hier, wo die Mutter an Ort und Stelle steht, wo er ihrer ganzen Verzweiflung nicht entfliehen kann, legt er seinen Arm um sie. Ganz leicht. "Wir werden ihn finden, alles wird gut", sagt er. Danach trennen sie sich. Die Mutter fährt nach Hause. Die Fracht 200 fährt zum nächsten Schlachtfeld. Der Kiefer fährt zur DNA-Analyse. Sollte er tatsächlich ihrem Sohn gehören, werden Mutter und Kiefer vereint werden, und sie kann wenigstens das beerdigen, was von ihrem Fleisch und Blut übrig ist.

Jampil, das letzte Dorf vor der russischen Stellung. Raketen fliegen wenige Meter hoch über die Straße. Alle liegen sofort am Boden. Alle, außer Oleg, dem ehemaligen Fallschirmjäger. Er dreht nur den Kopf zurück, Zigarettenrauch kommt ihm aus Mund und Nase. "Das sind unsere Raketen", sagt er und läuft weiter. Der Trupp folgt. Leonid, der Profi, zitiert aus "Die neunte Kompanie", einem Kriegsfilm aus Russland, erschienen im Jahr 2005. Bevor die Sowjets in den afghanischen Bergen das Feuer auf ihren Feind eröffnen, sagt einer: "Und jetzt Ihre Lieblingsmelodie, von der Band AC/DC!" Erneut fliegen über Jampil Raketen. Man hört sie einschlagen. Leonid hat nicht unrecht. Wäre es kein echter Krieg, dann wäre es filmreif. Nicht Hollywood, nicht Hochglanz mit Helden. Eher ­etwas Düsteres.

Kriegsgerät in einem stillen Wald in der Region Donezk. Unweit dieses Ortes fliegen Raketen nur wenige Meter über den Köpfen der Fracht-200-Einheit. Ob es russische oder ukrainische Geschosse sind? Die Männer können es nur vermuten. Die Gegend liegt in diesen Tagen direkt vor den ­russischen Positionen © Maxim Dondyuk

Ein paar Dorfbewohner führen die Männer hinter eine alte Baracke. "Hier haben die Burjaten sie verscharrt." Eine Frau, die nach Schnaps riecht, zeigt auf den Matsch. Nach sieben Monaten Krieg wirken sie und ihr Begleiter verwahrlost. Die Burjaten, eine ethnische Minderheit aus Russland, an der Grenze zur Mongolei, werden oft als "Ziegenhirten" verspottet. Ihre Gegend ist arm, und sie werden von Putins Armee gern als Kanonenfutter an vorderster Front verwendet. "Unsere Soldaten haben wir in Bärenfell eingewickelt", lallt die Frau, "die Burjaten haben das Fell geklaut und die Jungs hier abgelegt."

Keine 15 Zentimeter unter der Erde finden die Männer erst eine Hand, dann einen Arm, dann Körper. Zwei Stück, wie angekündigt. Eine alte Frau läuft vorbei, sie ist auf dem Weg in den Wald, Pilze suchen. Sie weint. Es gibt in Jampil keinen Strom, kein fließendes Wasser, keinen Laden. Obwohl die Wälder vermint sind, treibt der Hunger nach etwas Frischem die Menschen auf die gefährliche Suche.

Auch Sascha, der Plünderer, ist fündig geworden. Er zeigt Pilze und zwei russische Konserven. "Die eine ist Müll", sagt er, "aber die grüne schmeckt nicht schlecht." Die beiden ukrainischen Soldaten werden aus ihrem matschi­gen Grab hinter der Baracke befreit. Zwei Hunde kommen, wollen an ihnen nagen. "Wenn sie das Fleisch einmal gekostet haben, kommen sie immer wieder zu den Toten zurück", sagt Leonid, der Profi. "Hunde, vor allem im Niemandsland, sind oft ein Zeichen für Leichen." Sie verscheuchen die Hunde und verladen die Soldaten.

Wo Tote liegen müssten, findet Fracht-200-Soldat Leonid nur Chaos. Hier stürmte die russische Armee eine ukrainische Stellung. Die Toten hat aber bereits ein anderer Suchtrupp geborgen © Maxim Dondyuk

Die nächste Stelle, ein paar Hundert Meter weiter. Ein altes Paar winkt die Soldaten herein. Im Gemüsegarten, neben den Tomatensträuchern, ist ein Grab. Krawtschenko steht darauf. Geboren 1998. Die Russen haben im Keller des Ehepaares gewohnt und den 24-jährigen ukrainischen Solda­ten Krawtschenko hier beerdigt. Wie genau er ­gestorben ist, wissen die beiden nicht. Leonid findet ein um das Bein des Toten gewickeltes Tourniquet, so heißt ein Gurtsystem, mit dem man starke Blutungen stoppen kann. Auch hier taucht ein Hund auf. Sie verscheuchen ihn und packen den Leichnam ein.

Eine Ortschaft weiter, in Lyman, suchen sie einen Mann. Und bekommen einen Tipp: "Er ist schwer zu finden, weil er meistens ziemlich hacke ist", warnt ein Kollege. Sie haben Glück. Vor ei­nem Haus, von dem die Hälfte fehlt, lädt ein Mann mit roter Trinkernase und zerrissener Kleidung sein Hab und Gut in einen Anhänger. Als er die Soldaten sieht, eilt er herbei. "Ich hab ihn dort ­hinten beerdigt, unter dem Baum", sagt er. "Die ­Russen haben ihn exekutiert und liegen lassen. Sie haben alles aus seiner Tasche geraubt, ich habe nur seinen Nachnamen mitbekommen." Er führt die Männer über eine verwilderte Grünfläche. Unter dem einzigen Baum, dessen Stamm sich wie eine Stimmgabel in zwei Äste teilt, steht ein Kreuz. Darauf ist geschrieben: Melnyk. Müller, auf ­Ukrainisch.

"Hier waren Menschen, und ich werde sie finden." Leonid, der Profi, zitiert "Tscharodei" – Zauberer – , sowjetisches Kino, 1982. Sie holen den Leichnam aus dem Boden. "Siehst du, wie verformt der Kopf ist?", fragt Leonid die Kollegen. "Ich denke, der Alte hat die Wahrheit erzählt. Der hier wurde exekutiert." Ein Hund taucht auf. Sie verscheuchen ihn und verladen den toten Soldaten. "Trinken wir jetzt auch mal Kaffee, oder wird darüber nur gequatscht?", will Oleg wissen. Tatsächlich arbeiten die Männer bereits seit den frühen Morgenstunden ohne Pause. Sascha hat schon den Gaskocher zur Hand, den Kaffee holt er aus dem Auto.

Für einen Soldaten mit dem Nachnamen Melnyk (ukrainisch für Müller) haben die Bewohner der Kleinstadt Lyman ein Grab ausgehoben. Angeblich hatten die Russen den Verwundeten aus einem Versteck gezerrt und auf offenem Feld erschossen © Maxim Dondyuk

Nach einem Heißgetränk aus der Zinntasse geht es für die Männer weiter. Auf einem Feld suchen sie nach sechs ukrainischen Soldaten eines Panzerbataillons, die Koordinaten haben sie von der Brigade. Sie finden ein paar Füße, etwas Kleidung. Danach graben sie neben einem zerstörten Gleisbett einen Soldaten aus und holen vom Friedhof noch zwölf ukrainische Soldaten ab, die dort ­begraben wurden.

Zwischendurch sammeln sie mehrere tote Russen vom Wegesrand ein. "Wenn du denkst, du bist richtig am Arsch, ist es meistens erst die Hälfte", sagt Leonid. Kein Filmzitat, nur eine Redensart. Irgendwann ist trotzdem Feierabend, für diesen Tag zumindest "Unsere Arbeit wird nach dem Krieg wohl fünf bis zehn Jahre ­weitergehen", sagt Oberst Lamsin.

Margarita, die Totengräberin, humpelt in den frühen Morgenstunden die Betonrampe herunter. Sie hält sich den ­Rücken. "Scheiße geht’s mir", sagt Margarita, "42 Leichen und nur eine Frau, wie soll das funktionieren?" Überall in der Ukraine quellen die Leichenhäuser über. Hier in Slowjansk, in unmittelbarer Nähe zur Front, haben sie keine Mittel, einen DNA-Test durchzuführen. Die Stadt wird tagtäglich angegriffen, die Infrastruktur ist hoffnungslos überlastet. Sascha, der Plünderer, soll deshalb eine Ladung Tote in die Großstadt Dnipro fahren.

Vor dem Einladen wird jeder Sack aufgemacht, um eine Verwechslung zu vermeiden. Manche Soldaten sind nicht zu erkennen, andere haben noch ein Gesicht. Ein russischer Soldat ist grün und aufgedunsen. "Shrek", witzelt Margarita. Auf den ukrainischen Säcken stehen die Koordinaten des Fundorts, wenn es Dokumente gab, auch Name und Alter. Auf den russischen steht nur "Ork". "Ein Ork liegt noch im Kühlraum,", sagt ­Margarita, "holt ihn bitte raus."

Als alles eingeladen ist, beginnt der stets lächelnde Sascha seine Fahrt. 260 Kilometer. 12 Tote im Laderaum. Die Sonne scheint an diesem ­frühen Nachmittag, als zwei ukrainische Kampfjets über sein Auto jagen. Mitten im Nirgendwo wird er angehalten. "Was ist das Passwort?", fragt ihn ein Polizist am Checkpoint, wohl kaum 20 Jahre alt. "Passwort?", will der Familienvater Sascha, ein gestandener Soldat, wissen: "Machst du Witze?" Der Polizist schweigt, er blickt kurz auf die Zahl auf der Seite des Lasters. "Fracht 200", hilft ihm Sascha, "und jetzt lass mich durch!"

Ukrainische Soldaten passieren ein Kreuz am Wegesrand, das zum Gedenken an sieben Kameraden, die hier starben, errichtet wurde. Sie legen sieben bren­nende Zigaretten vor dem Kreuz ab. Eine für jeden Toten © Maxim Dondyuk

Saschas Ärger ist nur gespielt. Er kann nicht mehr wirklich böse sein. Nicht auf einen Polizisten, der vor Kurzem noch ein Junge war. Die Kampfjets fliegen wieder über die Straße, diesmal in die andere Richtung. Sascha freut sich. "Die fliegen wieder zur Basis, die Mission war wohl ein Erfolg!" Optimismus und Lebensfreude, das ist seine Art des Widerstands.

"Der Krieg ist die schlimmste Zeit im Leben. Die allerschlimmste", sagt er. Was er tun wird, wenn der Krieg vorbei ist? "Ich habe in dieser schlimmen Zeit das Glück gehabt, Hunderte unglaublich starker, mutiger Menschen kennengelernt zu haben", sagt er. "Wenn der Krieg irgendwann vorbei ist, werden wir uns alle wiedersehen. Und uns richtig heftig einen hinter die Binde kippen!"

Die Männer in seinem Kofferraum sind gestorben, bevor der Krieg sein Ende gefunden hat. Doch obwohl sie tot sind, ist ihre Reise nicht vorbei. Nachdem Sascha sie ablädt, werden die Familien der Ukrainer bis zu fünf Monate auf ein Ergebnis der DNA-Tests warten. Der Fall Roman Wyschyn­skyj bildet eine seltene ­Ausnahme. Seine Familie stimmt zu, auf die Angaben der Fracht 200 und die Echtheit des gefundenen Dienstausweises zu vertrauen. Und so kommt es, dass er bereits einen Tag, nachdem ihn die Fracht 200 im Lavendel fand, in die Westukraine gebracht wird. Nach Hause.

Nach vier Monaten ist Familie Wyschynskyj wieder vereint

Freitag, der 7. Oktober 2022: der Tag, an dem Familie Wyschyn­skyj wieder vereint wird. Noch ist der Herbst in Lwiw mild. Auf dem Platz vor der Jesuitenkirche St. Peter und Paul tummeln sich Männer in Uniform. Weinrotes Barett, weinrotes Emblem mit weißem Löwen.

Die Fallschirmjäger der 80. Brigade werden heute drei Männer zu Grabe tragen. Einen Presseoffizier, einen Hauptmann und Wyschynskyj. Die Leichenwagen fahren vor. Eine junge Frau bricht fast zusammen, die Rosen rutschen ihr aus der Hand auf den Stein. Roman Wyschynskyjs Schwester Galina ist den Tränen nahe. "Nicht zu wissen, wo er ist, was mit ihm passiert ist, das war die größte Folter", sagt sie. "Aber jetzt ist er zu Hause."

Vier Monate hat die Familie auf diesen Moment gewartet. Vor dem Eingang der Kirche fallen sie auf die Knie: Galina, ihre Tochter und Romans Nichte Nina, alle anderen auch. Soldaten, Familien, Passanten. Die Särge werden in die alte Kirche getragen. Bis in die letzten Reihen ist der steinerne Saal gefüllt. Erst wird gebetet, dann stellt der Priester die Gefallenen vor.

"Roman Wyschynskyj, Vater einer Tochter, wurde hier in Lwiw geboren. Hier ist er auch aufgewachsen, hat nach der Schule in einem staatlichen Heizungsunternehmen gearbeitet und eine Familie gegründet. Er wurde im Jahr 2015 Soldat, überlebte den ersten Einsatz und starb nun in diesem Jahr als Held bei der Verteidigung seines Vaterlandes im Donbass für die 80. Sturmbrigade der Fallschirmjäger. Amen." Währenddessen strömen die Menschen nach vorn, legen ein letztes Mal die Hand auf den Sarg, beten und verabschieden sich. Wyschyn­skyjs Familie: Schwester, Mutter, Tante, Onkel, stehen schweigend daneben. Tränen fließen.

Auf einem Friedhof in Lwiw wird Roman Wyschynskyj begraben. Eine Kameradin aus seiner Brigade rückt sein Bild zurecht, hinter ihr steht seine Tante, die ihm wie eine Mutter war. Beim Leichenschmaus wird auf Wyschynskyj getrunken und sein Leben gefeiert © Maxim Dondyuk

Wyschynskyjs letzte Etappe, das letzte Stück vom Lavendel ins Grab, führt an den vielen Sehenswürdigkeiten vorbei, die Lwiw zu bieten hat. Von der Kirche über die Straße der Freiheit, vorbei an der Oper, an Boutiquen, Statuen und Monumenten. Der Krieg wirkt weit weg in dieser gemütlichen Stadt kurz vor der polnischen Grenze.

Die Straßen prall gefüllt. Flaneure, Arbeiterinnen, Pendler. Doch für eine halbe Stunde ist er wieder da, der Krieg. Tausende, wirklich Tausende, halten inne. Manche stehen anmutig, andere fallen auf die Knie. Kinder, Eltern, Straßenreiniger. Vor einem Café kniet eine alte Frau in Pelz neben einer jungen Verkäuferin in bunter Schürze. Neben ihnen ein alter Mann mit schmutziger Hose, die Schnapsflasche lehnt neben ihm auf dem Stein. Sie weinen zu dritt. Keiner von ihnen weiß, wer Roman Wyschynskyj war, und doch war er einer von ihnen. Auf dem Friedhof wirkt die Beerdigung fast eingespielt. Roman und sein Kamerad bekommen den letzten Gruß, drei Mal wird für sie in die Luft geschossen. Ihre Gräber sind ausgehoben: auf der Wiese, vor den Toren des Friedhofs. Drinnen ist kein Platz mehr.

Dann wird es still. Romans Onkel werden die ukrainische Flagge, die Fahne der 80. Brigade und ein Barett überreicht. Irgendwo aus der Menge ertönt eine Stimme: "Ruhm der Ukraine." Die Menge antwortet: "Ruhm den Helden." Drei Mal das Ganze. Dann wieder die erste Stimme: "Ruhm der Nation." Die Menge: "Tod den Feinden."

Vom Friedhof geht es im engsten Kreis zum Restaurant. Die Tafel im Sous-Parterre ist üppig gedeckt: Wodka, Wein, Fisch, Fleisch und Salat. Deftig und gut. Romans Bild schmückt das Ende der Tafel. Ein Stück Brot und ein kleiner Schnaps liegen neben der Kerze auf der weißen Leinendecke. Der erste Schnaps wird auf ihn getrunken. Auf Roman Wyschynskyj und alle anderen Helden, die für die Ukraine kämpfen. Dann wird gegessen und an einen Mann erinnert, der sich für ei­nen echten Glückspilz gehalten hat, so Nina, seine Nichte. Ein Mann, der immer wie ein Kind gewesen war. Von klein auf ein Witzbold. "Er war älter als ich, aber ich habe mich stets wie seine Mutter gefühlt", sagt sie. Sie erinnern an einen Mann, der ein Frauenheld war, so erzählt es eine Kindheitsfreundin. Roman Wyschynskyj war zwei Mal verheiratet.

Ein völlig zerstörtes Dorf in der Region Charkiw. Vom ersten Tag an wurden in diesem Krieg nicht nur Soldaten getötet. Auch Tausende ukrainische Zivilisten, darunter Hunderte Kinder, verloren ihr Leben © Maxim Dondyuk

Den zweiten Schnaps trinken sie auf die Söhne Lwiws. "Sie sind unsere Kraft und unser Mut", so seine Schwester. "Wir verneigen uns vor ihnen, dafür, dass wir hier durch die friedlichen Straßen Lwiws laufen können, die frische Luft atmen, den klaren Himmel sehen und unsere Kinder friedlich schlafen dürfen. Ehre unseren Helden!"

Danach erinnern sie sich an die lange Suche. An die vielen Organisationen, die Telegram-Kanäle, über die Familien aus der Ukraine wie aus Russland nach ihren Liebsten suchen. Nina spricht von der Hoffnung, die bis zum Ende da war. Dass er vielleicht, ganz vielleicht, noch lebt. Ihre Tante sagt: "Wäre seine Mutter noch hier, würde sie sagen: Ihr hättet ihn nicht retten können, meinen Roman." Die Familie erinnert sich an einen Mann, der sich direkt am ersten Kriegstag freiwillig meldete.

Danach hebt wieder Nina ihr Glas und spricht ein paar Worte zum dritten Schnaps. "Ich will dar­an erinnern, was für ein positiver Mensch er war. Voller Licht. Lasst uns ihn mit Dankbarkeit in Erinnerung behalten." Sie erinnern sich weiter: Geboren wurde Roman Wyschynskyj nicht als Held der Ukraine, sondern als Nesthäkchen, von allen Seiten mit Liebe überschüttet. Seine Mutter wartete jeden Tag vor der Schule, um ihn abzuholen und zu bekochen. Über Jahre aß er fast nur ihre Wareniki, die landestypische Teigtasche. Dazu Kaffee. Das erste Mal Krieg, 2015, riss ihn aus seiner Komfortzone. Fortan zählte für ihn nur Pflicht und Arbeit. "Er wurde erwachsen", erinnert sich Nina. "Er hat aufgehört zu trinken, er war immer für alle da, über Nacht war er ein neuer Mensch."

Den vierten Schnaps trinken sie darauf, dass die Familie ihn beerdigen durfte. Wenigstens das. Es ist der Abschied von einem, der auch seine Macken hatte. Über viele Jahre hatte Soldat Wyschyn­skyj kaum Kontakt zu seiner Tochter, Olena. Sie ist 22, verheiratet. Auf der Beerdigung wirkt sie schüchtern, spricht kaum. Ein besseres Verhältnis? Eine Wiedergutmachung? Roman Wyschynskyj wird nie Gelegenheit haben, das zu versuchen.