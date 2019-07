An Theresa Mays letztem Amtstag dürfen Parlamentsmitglieder die Premierministerin alles fragen.





Jo Swinson, die neugewählte Vorsitzende der Liberalen, nutzt die Chance, um über Frauen in der Politik zu sprechen.





Swinson: "Wenn ich an Mädchen denke, die in East Dunbartonshire aufwachsen, weiß ich, dass es für sie inspirierend ist, Frauen in Machtposition zu sehen. Sei es als die erste Ministerin von Schottland oder die Premierministerin Großbritanniens. Welchen Ratschlag haben Sie für die Frauen im Land, um mit Männern umzugehen, die glauben, dass sie einen Job besser machen können – aber nicht bereit sind, die wirkliche Arbeit zu leisten?"





May: "Mein Rat an alle Frauen ist, sich selbst treu zu bleiben, durchzuhalten, weiterzumachen und ihrer Vision der Zukunft treu zu bleiben. Ich gratuliere Ihnen zu ihrer Wahl als Vorsitzende ihrer Partei. Ich beglückwünsche Sie dazu, dass Sie die erste Frau sind, die ihre Partei führt. Ich freue mich, dass ich bei meinem Rücktritt den Staffelstab an eine andere Politikerin übergeben darf.





Wenn ich mich im Parlamentssaal umgucke, wird deutlich, dass wir fast komplett sind. Meine Partei hatte zwei weibliche Vorsitzende, die Liberalen haben nun eine, die SNP hat eine Frau in der Position – sowie die DUP, Plaid und die Grünen. Auch – warten Sie mal. Selbst die unabhängige TIGger Group, Change UK – oder wir auch immer sie sich diese Woche nennen – haben nun ihre zweite Frau an der Spitze. Es gibt nur eine Partei hier im Unterhaus, die das nicht erfüllt: die Labour-Partei."





Jo Swinson teilt den Austausch später auf Twitter und kommentiert: Sie habe an niemanden spezifisch gedacht, als sie die Frage stellte.





Boris Johnson hat am gleichen Tag seine Amtszeit als neuer Premierminister angefangen.