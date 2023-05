Frank Schäffler, FDP-Bundestagsabgeordneter aus Bünde in Ostwestfalen, beim Landesparteitag der nordrhein-westfälischen FDP im Januar 2023. Er kämpft an vorderster Front gegen Habecks Heizungsgesetz und wetterte gegen die EU-Klimaziele.

von Benedikt Becker Frank Schäffler ist zurück auf der Barrikade. Schäffler? Das ist der FDP-Politiker, der den klammen Griechen einst empfohlen hat, ein paar ihrer Inseln zu verkaufen. Heute kämpft er an vorderster Front gegen Habecks Heizungsgesetz. Er nennt es eine "Atombombe für unser Land".

Manchmal gelingen in der Politik die seltsamsten Comebacks. Da war einer jahrelang weg vom Fenster, spielte keine Rolle mehr, weder in der Partei noch in den Medien. Ein Mann von vorgestern, einer für die beliebte stern-Rubrik "Was macht eigentlich…?". Doch plötzlich ist er zurück. Präsent wie zu seinen prägendsten Zeiten. Und keiner kann so richtig erklären, warum.