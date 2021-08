Sehen Sie im Video: Proteste in Frankreich gegen Corona-Regeln zeigen Wirkung.









Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Frankreich zeigen Wirkung. Angesichts der landesweiten Proteste gegen die Verschärfung der Corona-Regeln hat die Regierung einige vorgesehene Maßnahmen wieder gelockert. So sollen negative Corona-Tests nun 72 Stunden gültig sein, statt der bislang vorgesehenen 48 Stunden. Außerdem sollen auch Selbsttests unter medizinischer Aufsicht anerkannt werden. Das kündigte Gesundheitsminister Oliver Véran in einem Zeitungsinterview an.

Seit Wochen demonstrieren in ganz Frankreich Zehntausende Menschen gegen die Pläne der Regierung. Nach Angaben des Innenministeriums gingen am Samstag allein in Paris rund 17.000 Menschen auf die Straße. Das französische Parlament hatte die Verschärfung der Corona-Regeln Ende Juli verabschiedet. Die Regelungen zum sogenannten Gesundheitspass werden erweitert: Ab Montag muss unter anderem beim Betreten von Restaurants und Cafés und manchen Einkaufszentren eine Genesung oder ein Negativ-Test nachgewiesen werden. Auch sieht das Gesetz eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte sowie für Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte vor.

"Ich werde meiner Freiheit beraubt, weil ich mich entschieden habe, mich nicht impfen zu lassen und den PCR-Test nicht zu machen. Bald kann ich nirgendwo mehr hingehen, ich kann nur noch zu Hause bleiben, können Sie sich das vorstellen? Und ich werde weiterhin meine Steuern zahlen. Das ist nicht normal."

"Dadurch entsteht eine Spaltung der Bevölkerung in Geimpfte und Ungeimpfte. Es wird überall Kontrollen geben, es wird eine echte Überwachung der Bevölkerung geben. Bald werden die Menschen sogar nicht mehr ins Krankenhaus gehen können, wenn sie nicht geimpft sind. Das ist absolut inakzeptabel."

Die Demonstranten kommen aus verschiedenen Lagern. Unterstützer de regierungskritischen "Gelbwesten"-Bewegung, Links- und Rechtsextreme und andere Bürger, die Impfungen oder den Gesundheitspass ablehnen. Umfragen zufolge unterstützt aber die Mehrheit der Franzosen den Gesundheitspass.

