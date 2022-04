Der französische Linksaußen-Kandidat Jean-Luc Mélenchon hat seine Anhänger dazu aufgerufen, in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 24. April nicht für die rechte Kandidatin Marine Le Pen zu stimmen. "Sie dürfen Frau Le Pen nicht eine einzige Stimme geben. Ich weiß, ich werde es wiederholen, denn manchmal, wenn ich etwas sage, ist es so, als ob ich es nicht gesagt hätte. Also wiederhole ich den Film an dieser Stelle: Wir dürfen Frau Le Pen nicht eine einzige Stimme geben. Wir dürfen Frau Le Pen nicht eine einzige Stimme geben. Wir dürfen Frau Le Pen nicht eine einzige Stimme geben." Mélenchon, der in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen mit gut 20 Prozent auf Platz drei hinter Präsident Macron und Le Pen landete und einen Einzug in die Stichwahl damit verpasste, rief zudem seine Anhänger zum Weitermachen auf. Solange das Leben weitergehe, gehe auch der Kampf weiter, sagte er. Zu Mélenchons Wahlversprechen gehören unter anderem die Einführung einer zusätzlichen Ferienwoche, die Rente ab 60 Jahren, der hundertprozentige Umstieg auf erneuerbare Energien und eine deutlich höhere Besteuerung der Besserverdienenden.