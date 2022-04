Sehen Sie im Video: Macron vor Stichwahl gegen Le Pen in der Favoritenrolle





Für Selfies mit dem Französischen Präsidenten Emmanuel Macron sind die Zeiten derzeit extrem günstig. Denn vor der Stichwahl zur Präsidentschaft in Frankreich gibt sich der Amtsinhaber noch einmal volksnah. Zum Abschluss seines Wahlkampfes war er am Freitag in Südfrankreich unterwegs. Macron geht als klarer Favorit ins Rennen. Umfragen sehen ihn deutlich vor seinen rechten Herausforderin Marine Le Pen. Nach dem einzigen Fernsehduell der beiden Kandidaten konnte Macron diesen Vorsprung noch ausbauen. Allerdings gibt es einige Unsicherheiten. So ist unklar, wie viele Französinnen und Franzosen tatsächlich zur Wahl gehen. Zudem gilt Macron in manchen Kreisen als arrogant und als Präsident der Reichen.

Mehr