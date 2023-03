Während der Gesetzesentwurf im Senat diskutiert wird, kündigen Frankreichs Gewerkschaften an, unnachgiebig zu bleiben: Das Kräftemessen mit der Regierung habe erst begonnen. Was treibt die Französinnen und Franzosen gegen die Rente mit 64 auf die Straße? Ein Bericht von der Demonstration in Paris.