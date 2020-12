Sehen Sie im Video: Frankreichs Präsident Macron positiv auf Coronavirus getestet.









Der französische Präsident Emmanuel Macron ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 42-Jährige begebe sich für die kommenden sieben Tage in häusliche Isolation, teilte das Präsidialamt am Donnerstag in Paris mit. Nach dem Auftreten erster Symptome sei ein PCR-Test gemacht worden, der positiv ausgefallen war. Macron habe alle anstehenden Reisen abgesagt, so auch eine geplante Reise in den Libanon. Er arbeite aber weiter von zu Hause, Treffen halte er über Videokonferenzen ab. Wo er sich angesteckt habe, sei unklar. Macron hatte in den vergangenen Tagen unter anderem am EU-Gipfel in Brüssel teilgenommen und die Pariser Kabinettssitzung geleitet. Auch Frankreichs Premierminister Jean Castex kündigte deshalb an, sich als Kontaktperson vorsorglich zu isolieren.

Mehr