Es knallt, Rauch liegt in der Luft. Jeder ist jetzt auf der Straße. Die wütende Meute steht vor den brennenden Haufen und johlt. Zuvor war sie durch die Stadt gezogen, bewarf Flüchtlinge mit Steinen, steckte ihre Zelte und Habseligkeiten in Brand. Alles aus Fremdenhass. Das Militär musste eingreifen. Der Mob jubelte, als die Fremden aus Angst um ihr Leben die Stadt verlassen. Brasilianer, die Jagd auf Flüchtlinge aus Venezuela machen – diese Szenen sind erst vor kurzem von Reportern gefilmt worden und auf Youtube zu sehen.

Die Not treibt sie nach Brasilien

Die Venezolaner hatten sich in der Hoffnung auf ein besseres Leben durch ihr Heimatland gekämpft, immer Richtung Ausland. Ihre Ziel: die brasilianische Grenzstadt Pacaraima. Endstation. Hier wurde ihnen schmerzhaft deutlich gemacht, dass sie unerwünscht sind. Aber sie sind so verzweifelt auf der Suche nach Essen und Medikamenten, dass sie weiter nach Brasilien kommen. Denn in ihrer Heimat können sie nicht bleiben. Doch in Pacaraima auch nicht.

Fullscreen

Costa Rica, ungefähr zu selben Zeit: aufgebrachte Bürger skandieren auf fremdenfeindlichen Demonstrationen rechte Parolen. Sie tragen Hakenkreuze und Nationalflaggen. Ihr Hass gilt den nicaraguanischen Flüchtlingen, die zu Tausenden ihrer Heimat entkommen müssen, um nicht einem mörderischen Staat zum Opfer zu fallen. "Nicas raus!", brüllen die Demonstranten. Die Nicaraguaner schreckt das nicht ab, weiterhin einzureisen. Fremdenhass ist immer noch besser, als in der Heimat in Folterkellern zu sterben.

Ungebändigter Hass auf Fremde nimmt überall beängstigend zu: Szenen wie aus Chemnitz, wo rechte Hooligans Jagd auf dunkelhäutige Menschen machten. Bilder wie aus Köthen, Pogromstimmung eines Mobs im Fackelschein. Brandangriffe auf Flüchtlingsheime. Zunehmend rechtsgerichtete Regierungen. Der Fremdenhass steigt an, oder wird zumindest sichtbarer, wie auch in Deutschland.

Die wohl größte Massenflucht in der Geschichte von Lateinamerika

In Lateinamerika sind laut Vereinten Nationen mehr als zwei Millionen Venezolaner seit 2015 geflohen, und in den vergangenen anderthalb Jahren wanderten ungefähr eine Million von ihnen nach Kolumbien aus. Am wichtigsten Grenzübergang waren es bereits Anfang des Jahres bis zu 40.000 von ihnen täglich. Zehntausende schutzsuchende Nicaraguaner kommen hinzu. Und das sind die offiziellen Zahlen, die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

Fullscreen

Sie gehen nach Brasilien oder Kolumbien, nach Costa Rica und Argentinien, über Ecuador nach Peru, ja sogar bis ins südliche Chile. In der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta werden inzwischen mehr venezolanische Babys geboren, als kolumbianische. Ecuador rief in mehreren Regionen den Ausnahmezustand aus und öffnete kürzlich gar einen humanitären Korridor für die Menschen, die das Andenland zu Fuß überqueren, um weiter nach Süden zu gelangen.

Die Regierungen erschweren die Einreise aufgrund der schieren Massen zunehmend, sind auf Abschottungskurs, fordern Hilfe. Und nun werden die Geflüchteten auch noch angefeindet, wo sie auch hingehen. Wie konnte es so weit kommen?

Nicaragua: Einst sicher, heute tödlich

Mittlerweile werden auch einstige Oasen der Stabilität erfasst, wie Nicaragua. Das Land war bis vor kurzem ruhig, man rühmte sich stolz als "das sicherste Land Zentralamerikas". Heute fliehen die Nicaraguaner vor dem größten Blutbad in der Region seit 30 Jahren..

Begonnen hat es mit Demonstrationen der Bevölkerung gegen eine Reform des Sozialsystems. Die Renten sollten, unter anderem, um fünf Prozent gekürzt werden. Denn die Kassen sind seit Jahren klamm. In wenigen Tagen entwickelten sich Proteste der Bevölkerung darüber zu einem Aufstand.

Denn dabei ging es gar nicht so sehr um die Rente, die Reform war nur der Tropfen zuviel. Es ging vor allem um die Unzufriedenheit über den eigenen Machthaber, also lief das Fass. Der Frust der Nicaraguaner über ihren Präsidenten, dem ehemaligen linken Helden Daniel Ortega, entlud sich in Gewalt auf beiden Seiten.

Ortega selbst stand einst für eine gerechte Welt und befreite das Land Ende der 70er als Revolutionär von seinem einstigen Diktator. Heute scheint es fast, als sei das damalige Regime zurückgekehrt. Von seinen sozialistischen Idealen hat er sich weitestgehend verabschiedet. Ortega ließ die Aufstände blutig niederschlagen, zehn Menschen starben. Er und seine Frau, die Vizepräsidentin Rosa Murillo, unterdrücken das Land seitdem rücksichtslos.

Fullscreen

Sie ließen eine schwarze Liste von Regierungsgegnern anlegen und schickten vermummte Schlägertrupps auf die Straße. Sogar die Armee setzte sie gegen die eigene Bevölkerung ein, Panzer rollten durch die Städte. Paramilitärs schossen mit Maschinengewehren auf Bürger, die nur mit Steinen warfen. Die Feindbilder: Studenten, Journalisten, Pfarrer. Ärzte im ganzen Land wurden entlassen, weil sie Demonstranten behandelten, Medienhäuser brannten.

Seit dem Frühjahr wurden mehrere hundert Menschen getötet, gefoltert, vergewaltigt oder verschwanden spurlos. Die Zahl der Toten steigt täglich. Und es wird immer schwerer mitzuzählen, denn die Nichtregierungsorganisationen, die bisher aus Nicaragua für die Zahlen der Todesopfer verlässlich Informationen sammelten, müssen aufgeben, ihre Mitarbeiter werden verhaftet.

Mittlerweile hört man nicht mehr ganz so viel von den Gewaltausbrüchen im Land. Der Grund: die Repression findet zunehmend hinter geschlossenen Türen statt. Die Nicaraguaner trauen sich inzwischen kaum noch auf die Straße.

Der Fisch stinkt vom Kopf her: Venezuela

Dann ist da noch Venezuela. Ein Land, das seit Jahren dem Abgrund entgegenschlittert und das nun vor einer sozialen Tragödie steht. Das Volk sitzt auf einem Berg Naturressourcen - und sieht davon nichts. Und auf einem weiteren Berg, einem aus Geld - und kann sich nichts davon kaufen. Selbst Grundnahrungsmittel sind für die Venezolaner inzwischen unerschwinglich. Der "sozialistische" Staat leidet unter einer Hyperinflation, die bald eine Million Prozent betragen könnte, wie der IWF fürchtet. Die höchste Inflationsrate der Welt hat Venezuela bereits.

Reformen von Staatspräsident Nicolas Maduro, der kürzlich fünf Nullen aus der Währung streichen und verkünden ließ, er hätte "die magische Formel" gefunden, um den Absturz zu stoppen, verpuffen wirkungslos. Der Glaube, dass sich noch etwas zum Guten ändert, hat - außer den glühenden Verfechtern des Systems - kaum noch ein Venezolaner. Seit dem 20. Mai, dem Tag einer unsauberen Präsidentenwahl, ist klar, dass Maduro bleibt - und die Resignation hat ein Maximum erreicht.

Fullscreen

Gewaltsame Proteste und Aufstände der Bevölkerung gibt es seit vielen Monaten. Es wird geklaut und geplündert im ganzen Land. Denn jeder ist sich selbst der Nächste, wenn es ums Überleben geht. Diejenigen, die gehen, bezeichnet Präsident Maduro als Sklaven und Bettler, die von den Feinden der bolivarischen Revolution getäuscht worden seien. Teile des Volks sind unterernährt, es gibt kaum Arbeit. Der Staatsapparat verfolgt auch hier politische Gegner rigoros. Sie erkaufen sich die Bürger Stimmen der Bürger mit Essen, Krediten, ja sogar Häusern.

Also begann eine der größten Massenfluchten der Geschichte. Zynisch ist, dass die Exil-Venezolaner zu den wichtigsten Finanziers von Maduro gehören – die Überweisungen an zurückgelassene Familienmitglieder sind immens. Und die Regierung profitiert auch von den Wechselgeschäften von Dollar in Bolivar. Inzwischen gehen die Exil-Venezolaner zahlenmäßig in die Millionen - und Maduro macht ordentlich Kasse.

Warum die Krise in Europa längst erreicht hat

Auch in Europa die die Krise längst angekommen. Fast 40 Prozent der Asylanträge machten in Spanien dieses Jahr allein Venezolaner aus, gab das UN-Flüchtlingshilfswerk in Madrid bekannt. Zehntausende suchen inzwischen legal und illegal einen Weg, in Europa zu bleiben. Wer es sich leisten kann, geht auf die iberische Halbinsel.

Fullscreen

Die umliegenden Länder leiden außerdem unter der schieren Anzahl der Ankömmlinge und fordern internationale Unterstützung. Sogar die UN sieht die Staaten durch den venezolanisch-nicaraguanischen Exodus zunehmend gefährdet. Der kolumbianische Präsident Duque reist Ende dieses Monats nach Europa, trifft Emmanuel Macron, den Papst und Vertreter der EU, um mehr Hilfe einzufordern.

Es sind dieses Jahr weltweit die meisten Flüchtlinge aller Zeiten unterwegs, zum fünften Mal in Folge. Aber eigentlich wollen sie, Venezolaner und Nicaraguaner, gar nirgendwo hin. Nicht nach Spanien, Brasilien oder Costa Rica. Am liebsten würden sie einfach zuhause bleiben.