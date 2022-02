Sehen Sie im Video: Ist eine friedliche Lösung noch möglich? stern-Expertin über Putins Verhalten und die Rolle der Nato.





















Ist eine friedliche Lösung des Konflikts noch möglich?

Russland ist derjenige, der diesen Konflikt eskaliert hat, der jetzt einfach diese Massen an Militär an diese Grenze gezogen hat. Und Russland muss die halt wieder abziehen bzw. muss sie abziehen und da vor allen Dingen nicht mit diesen, mit diesem ganzen Militär in die Ukraine einfallen. Und das hängt jetzt, das hängt jetzt von Russland ab, was in den was, was sich eben Putin vorgenommen hat, wie er reagiert, wenn der Westen jetzt nicht auf seine Forderungen eingeht. Das wissen wir alle nicht. Die Forderungen sind so, dass Putin gewusst haben muss, dass der Westen sie nicht annehmen kann. Weil natürlich kann die NATO nicht sagen, okay Russland schreibt uns eben vor, wie wir jetzt unsere Erweiterungspolitik oder unsere Mitglieder-Politik betreiben. Das kann die Nato nicht annehmen. Insofern müssen wir jetzt abwarten, was Putin macht.

Inwieweit sollte die Ukraine ihre Forderungen aufgeben, in die Nato aufgenommen zu werden?

Das würde gar nichts ändern, weil die Nato die Ukraine sowieso zurzeit gar nicht aufnehmen kann. Dafür hat Russland gesorgt. Die haben ja diesen Krieg angezettelt in der Ostukraine um Donezk und Lugansk und haben dort Separatisten. Also haben dafür gesorgt, dass diese Separatisten Gebiete lossagen. Wenn ein Land einen solchen bewaffneten ungelösten territorialen Konflikt hat, darf die, also da kann die Nato dieses Land gar nicht aufnehmen, so dass diese Nato-Mitgliedschaft der Ukraine sowieso zurzeit überhaupt nicht zur Debatte steht. Und dass weiß Russland natürlich auch. Dafür hat es gesorgt, indem es diesen Konflikt hergestellt hat.





Mehr