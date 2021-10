Die Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe sind am Samstag in Rom zu einem zweitägigen Gipfel zusammengekommen. Ein letztes Mal dabei: Kanzlerin Angela Merkel. Dafür fehlten zwei andere wichtige Staatschefs. Zum Auftakt gab es ein besonderes Gruppenfoto.

Der letzte G20-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat begonnen. Die nur noch geschäftsführende Regierungschefin nahm am Samstag zusammen mit ihrem Finanzminister und wahrscheinlichen Nachfolger Olaf Scholz (SPD) an der Konferenz der wichtigsten Wirtschaftsmächte in Rom teil.

Der Gipfel begann am Samstag mit der Begrüßung der Teilnehmer durch den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi und dem traditionelle Gruppenfoto. Dafür holte der Gastgeber Corona-Helfer mit auf das Podest – Ärzte, Krankenpfleger und Sanitäter.

Unter dem Applaus der Politiker stellten sich diese dann zwischen die Staatschefs. Die scheidende Kanzlerin Merkel wurde von zwei Ärzten in die Mitte genommen und plauderte kurz mit ihnen. Italien war im vergangenen Jahr eines der am härtesten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa

Zwei wichtige Staatschefs fehlen beim G20

Zwei wichtige Staatschefs fehlen in Rom: Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin reisten wegen der Corona-Pandemie nicht an. Merkel wird bei dem Gipfel auch von ihrem Ehemann Joachim Sauer begleitet.

Am ersten Gipfeltag wird es um den Kampf gegen Corona und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gehen. Die wichtigsten Wirtschaftsmächte wollen sich dafür einsetzen, dass bis nächsten September mindestens 70 Prozent der Bevölkerung in allen Ländern weltweit gegen Corona geimpft werden. Die Gesundheits- und Finanzminister hatten sich bei ihrem Treffen am Freitag hinter dieses Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO gestellt. Noch unklar ist aber, was die G20 tun will, um dieses Ziel zu erreichen.

Am Sonntag ist der Klimaschutz das Topthema. Parallel beginnt im schottischen Glasgow die Weltklimakonferenz, bei der es darum geht, wie das 2015 im Pariser Klimaabkommen formulierte Ziel erreicht werden kann, die gefährliche Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die G20-Staaten spielen dabei die entscheidende Rolle, weil sie für mehr als drei Viertel der Emissionen verantwortlich sind.

Sehen Sie im Video: Beim G20-Gipfel wollen die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer mehr Tempo beim Klimaschutz und der Pandemiebekämpfung machen.