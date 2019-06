Am Freitag und Samstag kommen die Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Japan zum G20 Gipfel zusammen. Gastgeber Shinzo Abe begrüßte die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Osaka. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte gesagt, sie wolle bei ihrem Treffen mit US-Präsident Donald Trump etwa Handel, Investitionen, Westafrika, Terrrorismusbekämpfung und den Iran ansprechen. Trump hingegen sprach über die TV-Debatten der demokratischen Präsidentschaftsbewerber - eine ungewöhnliche Themenwahl für den Anlass . Merkel hörte ihm mit unbewegter Miene zu. Die deutsche Bundesregierung hatte im Vorfeld die Erwartungen auf eine gemeinsame G20-Erklärung zu strittigen Themen wie Klima und Handel gedämpft. Ein Schwerpunkt der Beratungen in Japan werde darauf liegen, die USA dazu zu bewegen, die Arbeit der Welthandelsorganisation nicht zu torpedieren. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei seinem Treffen mit Trump davor gewarnt, die Rolle der Welthandelsorganisation WTO zu schmälern. Der Welthandel spüre derzeit die Folgen von Protektionismus und politisch motivierten Beschränkungen. Trump richtete sich in Beisein von Journalisten an Putin und sagte, er solle sich nicht in den US-Wahlkampf 2020 einmischen. Narendra Modi, der Ministerpräsident von Indien, eines der zur neuen Wirtschaftsmacht aufgestiegenen Länder, sprach sich für eine Reform der Welthandelsorganisation aus. Damit sollten alle gleichermaßen am globalen Wachstum teilhaben, sagte er. Die Weltwirtschaft werde von einseitigen Entscheidungen bestimmt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wünscht sich auf dem Gipfel ein starkes Statement zum Klimawandel. Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China seien schwierig und trügen zu der weltweiten Wirtschaftsverlangsamung bei. Bis zum Abschluss des Gipfels sind noch weitere bilaterale Treffen geplant.