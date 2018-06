Die freundliche Begrüßung für US-Präsident Donald Trump am Freitag beim G7-Gipfel im kanadischen Charlevoix kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stimmung vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs denkbar schlecht ist. Der Handelsstreit mit den USA, der Konflikt über das Atomabkommen mit dem Iran und die Erfolge von populistischen Politikern in anderen Ländern sorgen für Verunsicherung. Gerade in schwierigen Zeiten sei Dialog aber besonders wichtig, wird die Bedeutung des Treffens von der Berliner Regierung unterstrichen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wolle die existierende internationale Ordnung nicht kampflos aufgeben. Die Bundesregierung hoffe, dass die Europäer bei den transatlantischen Streitthemen Handel, Klima und Iran geschlossen auftreten. In Kanada soll auch die Gelegenheit zu zahlreichen bilateralen Treffen genutzt werden. Neben den Standardthemen wie Weltwirtschaft und Handel sowie außenpolitischen Themen soll bei dem Treffen auch über andere Dinge gesprochen werden. Dazu gehören bessere Bildungschancen für Mädchen und der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Internet. Ein weiteres Schwerpunktthema bei den Diskussionen der Chefs soll die zunehmende Verschmutzung der Ozeane sein. In diesen Felder - so die Hoffnung - sollte es möglich sein, dass sich auch Trump zu gemeinsamen Erklärungen mit seinen Nato-Partnern und Japan hinreißen lässt. Das G7-Treffen wird von Protesten begleitet. In Quebec City warfen die Demonstranten den Mächtigen vor, die Interessen der Bevölkerung zu ignorieren. Merkel, Trump und Co werden davon nicht viel mitbekommen. Rund 10.000 Polizisten und Soldaten sorgen dafür, dass die Demonstranten dem Tagungsort nicht zu nahe kommen.