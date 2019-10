Wie angekündigt hat US-Präsident Donald Trump nun entschieden, den G7-Gipfel im kommenden Jahr in seinem eigenen Golfhotel in Florida abzuhalten. Dabei handelt es sich um das "Trump National Doral" in Miami. Trumps amtierender Stabschef Mick Mulvaney mit der Begründung: "Das Doral ist bei Weitem der beste Ort für diese Veranstaltung. Denn, wie mir einer vom Event Team sagte, es scheint fast so zu sein, als ob das Hotel gebaut worden wäre, um so ein Event abzuhalten." Die Opposition zeigte sich darüber empört. Es sei eines der unverfrorensten Beispiele für Trumps Korruption, sagte der demokratische Kongressabgeordnete Jerrold Nadler. Stabschef Mick Mulvaney betonte hingegen, der Präsident werde mit der Veranstaltung keinen Gewinn machen, weil sein Hotel ja alles zum Selbstkostenpreis berechnen werde. Der US-amerikanische Steuerzahler werde sogar Millionen Dollar sparen, da Trumps Golfhotel günstiger sei als die anderen Alternativen.