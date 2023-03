Zazou ist 16 Jahre alt, kostet rund 17.000 Euro und gehört dem berüchtigten Tschetschenen-Diktator Ramsan Kadyrow. Offenbar wurde das "Englische Vollblut" nun in Tschechien gestohlen – der Eigentümer ist entrüstet.

In Tschechien fahndet die Polizei intensiv nach Zazou, einem gestohlenen Pferd, das dem berüchtigten Tschetschenen-Herrscher Ramsan Kadyrow gehört haben soll. Unbekannte Täter hätten den Hengst vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag aus seinem Stall in Krabcice entwendet, teilten die Behörden mit. Das 16 Jahre alte braune Pferd der für den Galopprennsport gezüchteten Pferderasse Englisches Vollblut trage auf der Stirn einen unregelmäßigen weißen Fleck in Sternform. Der Wert des Zuchttieres werde auf mindestens 17.000 Euro geschätzt.

Vermögenswert "Pferd" eingefroren

Eine Sprecherin des Finanzministeriums in Prag bestätigte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass sich das Pferd tatsächlich im Besitz Kadyrows befunden habe. Es gehöre zu den Vermögenswerten, die aufgrund von EU-Sanktionen eingefroren worden seien.

Die EU wirft dem Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien schwere Menschenrechtsverstöße vor. Kadyrow gilt als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der seit mehr als einem Jahr einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt.

Ramsan Kadyrow entrüstet

Medien in Prag mutmaßten nun, Kadyrow könne selbst hinter der Entführung des Pferdes stehen. Der tschetschenische Machthaber reagierte auf die Nachricht über den Diebstahl entrüstet: "Wo ist die ruhmreiche Polizei mit den demokratisch effizienten und fortschrittlichen Aufklärungsmethoden", schrieb er auf seinem Telegram-Kanal. In Tschetschenien könne man unbeschadet sein Auto offen auf der Straße stehen lassen, in Tschechien hingegen werde ein sanktioniertes Pferd aus dem Stall gestohlen, echauffierte er sich. Seinen Angaben nach kostet das Tier umgerechnet knapp 9,5 Millionen Euro.