Da sitzt er wieder: Gavin Newsom trat auf einer Konferenz in Monterey zurück ins Rampenlicht.

Zwölf Tagen war Gavin Newsom, kalifornischer Regierungschef, abgetaucht. Nun hat er sich wieder in der Öffentlichkeit blicken lassen – und erklärt, was er in seiner Auszeit getrieben hat.

Da ist er wieder. Zwölf Tage lang war Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ungewöhnlich für den umtriebigen Regierungschef. Vor allem seine kurzfristige Absage des COP26-Klimagipfels in Glasgow hatte für Irritationen gesorgt, ebenso wie ein schnell wieder gelöschter Erklärungstweet seiner Ehefrau. Nun aber: Alles Schnee von gestern, der 53-Jährige ist auf einer Konferenz im Küstenstädtchen Monterey aufgetreten und hat ein paar Worte über seine Abwesenheit verloren.

"Zeit für Familie und zum Aufladen"

Er habe lediglich eine Auszeit für "seine Familie und zum Akkuaufladen" gebraucht, sagte Newsom. Die vergangenen drei Amtsjahre mit der beispiellosen Pandemie, den Zerstörungen durch die Rekord-Waldbrände, der Dürre sowie seinem eigenen Kampf um den Gouverneursposten seien schlicht zu aufreibend gewesen, erklärte der Demokrat. Erst vor zwei Monaten hatte er ein Misstrauensvotum überstanden. Nur einmal, 2003, musste sich in der Geschichte des Bundesstaats ein Regierungschef einer solchen Sonderabstimmung stellen.

Als dann der Klima-Termin in Glasgow mit Halloween zusammenfiel, hatte Newsom sich entschieden, das Fest zusammen mit seinen Kindern zu verbringen, um "Trick or Treat" zu spielen – also verkleidet von Nachbar zu Nachbar gehen, um dort Süßigkeiten zu erbitten.

Newsoms Mitarbeiter hatten die Teilnahmeabsage am Klimagipfel mit dem Verweis auf "familiäre Verpflichtungen" erklärt und ansonsten betont, dass der Gouverneur ganz normal arbeiten und bald wieder in Erscheinung treten würde. Weil seine ungewöhnliche Abwesenheit aber genau einen Tag nach seiner Corona-Booster-Impfung begann, hatten konservative Medien und Politiker über gesundheitliche Probleme spekuliert.

Zu Gast auf Milliardärs-Hochzeit

Newsoms Ehefrau Siebel hatte in dessen Abwesenheit auf Twitter geschrieben: "Schon lustig, wie manche mit der Wahrheit umgehen. Wenn jemand etwas absagt, arbeitet derjenige einfach nur im Büro, ist in seiner Freizeit vielleicht bei seiner Familie, auf den Sportveranstaltungen der Kinder oder beim Abendessen mit der Ehefrau. Hört auf zu hassen und lebt euer eigenes Leben." Aus bislang unbekannten Gründen wurde der Post aber schnell wieder gelöscht. Am Wochenende waren bei der "Vogue" Bilder des Ehepaars erschienen, die sie bei der Hochzeit der Milliardärs-Enkelin Ivy Love Getty zeigten.

