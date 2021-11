Gavin Newsom, der umtriebige Gouverneur von Kalifornien, ist verschwunden. Seit zwölf Tagen hat er sich nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen – zuletzt hatte er seine dritte Coronaimpfung bekommen. Gibt es einen Zusammenhang?

Für erstes Stirnrunzeln sorgte seine spontane Absage an den Glasgower Klimagipfel. Gavin Newsom könne wegen "familiärer Verpflichtungen" nicht nach Schottland reisen, teilte das Büro des kalifornischen Regierungschefs Ende Oktober mit. Gut, so etwas kommt vor, doch seitdem wurde der sonst so umtriebige Demokrat nirgendwo mehr gesehen. Keine Pressekonferenz, keine Auftritte, nichts. Gavin Newsom, Gouverneur einer der wirtschaftlich virilsten Regionen der Welt, ist verschwunden.

Gavin Newsom arbeitet in seinem Büro

"SFGate" aus San Francisco hat beim Pressesprecher des vermissten Top-Politikers angefragt und dort nur die lapidare Antwort bekommen, dass Newsom im Kapitol, also dem Sitz von Regierung und Parlament, gearbeitet habe, und in dieser Woche wieder normal in Erscheinung treten werde. Das war am Montag, bislang ist immer noch nichts von ihm zu sehen.

Auch Gattin Siebel äußerte sich zu dem Fall, aber nur indirekt zum Verbleib ihres Mannes. Auf Twitter schrieb sie am Sonntagabend: "Schon lustig, wie manche mit der Wahrheit umgehen. Wenn jemand etwas absagt, arbeitet derjenige einfach nur im Büro, ist in seiner Freizeit vielleicht bei seiner Familie, auf den Sportveranstaltungen der Kinder oder beim Abendessen mit der Ehefrau. Hört auf zu hassen und lebt euer eigenes Leben." Damit hätte alles gesagt sein können, wenn Siebel Newsom den Tweet nicht kurz danach wieder gelöscht hätte.

Was seinen eigenen Twitterkanal betrifft, haben manche Journalisten eine auffällige Lücke nach dem 27. Oktober notiert – das war der Tag, an dem Newsom seine dritte Coronaimpfung erhalten hatte. In US-Medien wird deshalb spekuliert, dass ihn die Nebenwirkungen des Boosters möglicherweise ausgeknockt haben.

Der 53-Jährige hatte erst vor zwei Monaten eine Art Amtsenthebungsverfahren überstanden. Einige Republikaner wollten ihn wegen seiner strikten Coronamaßnahmen und lockeren Einwanderungspolitik vom Gouverneursposten abwählen lassen. Bei der Sonderabstimmung aber votierte eine klare Mehrheit der Kalifornier für Newsom.

Quellen: SFGate.com, "The Sun", "East Bay Times"