Kein Osterfrieden im Nahen Osten - Bei Protestaktionen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel sind nach palästinensischen Angaben mindestens 17 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Die israelischen Sicherheitskräfte setzten am Freitag nach Darstellung der Rettungskräfte in Gaza neben Drohnen mit Tränengas und neben Gummigeschossen vor allem scharfe Munition ein. Aus der israelischen Armee verlautete, dies sei nur bei Personen der Fall gewesen, die den Grenzzaun angegriffen hätten. Zwei der Toten seien Agenten der radikalislamischen Hamas gewesen, die den Gazastreifen kontrolliert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert eine unabhängige und transparente Untersuchung der Gewalt. Die Vereinten Nationen befürchten, dass sich die Lage im Gazastreifen in den kommenden Tagen noch verschlechtern könnte. Insgesamt hatten sich entlang der 65 Kilometer langen Grenze Zehntausende Palästinenser versammelt und ein Recht auf Rückkehr in jene Dörfer und Städte gefordert, aus denen ihre Familien bei der Gründung Israels 1948 flüchteten oder vertrieben wurden. Die israelische Armee schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 30.000. Die Protestaktion, die noch sechs Wochen andauern soll, fiel mit dem Karfreitag und dem Beginn des jüdischen Pessachfestes zusammen.