Ein Kamerateam der Nachrichtenagentur Reuters konnte die israelische Armee bei einer Führung durch ein Tunnelsystem unter dem Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen begleiten. Experten gehen davon aus, dass sich unter der Klinik eine Kommandozentrale der Hamas befindet.

Sehen Sie im Video: Israelische Armee führt durch Hamas-Tunnelsystem unter Al-Schifa-Klinik.

Am Mittwoch konnte ein Kamerateam der Nachrichtenagentur Reuters begleitet von der israelischen Armee Tunnelgänge und Räume unter dem Al Schifa Krankenhaus Komplex im Norden des Gazastreifens filmen. Elad Tsuri, Kommandeur der 7. Panzerbrigade "Wir sind hier jetzt in einem Tunnel direkt unter dem Katar-Gebäude der Al-Schifa-Klinik, das wir vorhin von draußen gesehen haben. Es gibt Räume der Hamas hier. Und sie benutzten die Leute im Krankenhaus als menschliche Schutzschilde. Denn sie wussten, dass wir sie nicht angreifen würden. Wir vermuten, dass sie einen anderen Ausgang vorbereitet haben, der aber noch nicht geöffnet wurde." Darüberhinaus zeigte die israelische Armee den Journalisten Waffen, Granaten und Sprengstoff. Laut einem Militärsprecher wurden die Objekte in den vergangenen Tagen im Krankenhaus und in der Umgebung, in einem Wohnmobil und in Autos entdeckt. Seit dem Angriff der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober erfolgen anhaltende israelische Gegenangriffe auf den Gazastreifen. Im Fokus war unter anderem das Al Schifa Krankenhaus, weil die israelische Armee davon ausgeht, dass sich unter der Klinik eine Kommandozentrale der Hamas befindet.