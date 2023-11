58 Geiseln frei, 184 noch in Gefangenschaft – so steht es um den Geisel-Deal zwischen Israel und der Hamas

Fragen und Antworten 58 Geiseln frei, 184 noch in Gefangenschaft – so steht es um den Geisel-Deal zwischen Israel und der Hamas

Die derzeitige Feuerpause markiert eine Zäsur im Gaza-Krieg. Noch sind etwa 180 Geiseln in der Gewalt der Hamas, die Verhandlungen um eine Verlängerung der Feuerpause laufen auf Hochtouren. Das ist der aktuelle Stand.

Im Gaza-Krieg deutet sich nach der Freilassung Dutzender Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas eine Verlängerung der bis Dienstagmorgen befristeten Feuerpause an. Vermittelt wurde die erste Feuerpause nach sieben Wochen unter anderem von Katar. Bisher wurden insgesamt 58 israelische Geiseln sowie 177 palästinensische Gefangene freigelassen. Damit ist der Gaza-Krieg in eine neue Phase getreten.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Abkommen und seiner möglichen Zukunft.

Wer sind die freigekommenen Hamas-Geiseln?

In der zunächst für vier Tage vereinbarten Feuerpause sollten 50 Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas freikommen – das ist Stand Montag auch gelungen. Zunächst sollten Mütter, Kinder und Jugendliche sowie ältere Frauen freigelassen werden, hieß es. Die Geiseln sind entweder Israelis oder Bewohner Israels sowie Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Israelischen Medien zufolge waren die meisten der Geiseln im Kibbuz Nir Oz von Terroristen entführt worden.

Psychologen gehen davon aus, dass besonders die Kinder nach sieben Wochen Geiselhaft schwer traumatisiert sein könnten. Viele von ihnen haben am 7. Oktober, als Terroristen der Hamas und anderer Gruppen im israelischen Grenzgebiet rund 1200 Menschen töteten, schlimmste Gewalt miterlebt. Wie viele der damals etwa 240 entführten Menschen noch am Leben sind und wo genau sie im Gazastreifen festgehalten werden, ist unklar.

Deal zwischen Hamas und Israel Zwischen Bangen und Erleichterung: So wurden die Geiseln bei ihrer Rückkehr empfangen 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Angehörige und Unterstützer warten in Tel Aviv auf die Rückkehr der Entführten – im Wissen, dass nur wenige freikommen

Mehr

Dreimal wurden bereits Geisel und Gefangene ausgetauscht, am heutigen Montag könnte die vierte Gruppe Geiseln seit Beginn der Feuerpause freikommen. Doch Medienberichten zufolge sind Israel sowie die islamistische Hamas unzufrieden mit den Namenslisten für den geplanten Austausch. Ein israelischer Regierungssprecher wollte sich zu den Berichten nicht äußern. Ein Vertreter der Hamas im libanesischen Beirut teilte mit, dass Anmerkungen an die katarischen und ägyptischen Vermittler weitergeleitet worden seien.

Wer sind die palästinensischen Häftlinge, die Israel freigelassen hat?

Pro freigelassener Geisel sollen etwa drei palästinensische Häftlinge freikommen. Israel veröffentlichte eine Liste von maximal 300 Personen, die freikommen könnten. 123 der dort aufgeführten 300 Palästinenser sind Jugendliche unter 18 Jahren, die Jüngsten sind demnach 14 Jahre. 33 Häftlinge sind laut der Auflistung Mädchen und Frauen. Den Häftlingen werden unter anderem das Werfen von Brandbomben, Brandstiftung oder Messerattacken zur Last gelegt.

Rund 2000 Palästinenserinnen und Palästinenser sitzen aktuell in Israel in der sogenannten "Verwaltungshaft". Diese erlaubt es Israel schon bei kleineren Vergehen, Palästinenser ohne Anklage oder Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren. Menschenrechtsorganisationen wie "Human Rights Watch" kritisieren diese Praxis seit Jahren, während Israel argumentiert, dies wäre aufgrund der komplexen Sicherheitslage nötig.

Vor dem 7. Oktober hatte die Zahl der von Israel in Verwaltungshaft gehaltenen Palästinenser bereits den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem waren Ende September 1.310 Palästinenser ohne Anklage oder Prozess inhaftiert, darunter mindestens 146 Minderjährige. Deshalb forderte die palästinensische Seite schon vor der aktuellen Lage von Israel, diese Gefangenen freizulassen.

Andererseits ist der Austausch von Geiseln und Gefangenen umstritten, weil Israel damit bereits schlechte Erfahrungen gemacht hat. 2011 beispielsweise kam der israelische Soldat Gilad Schalit nach fünf Jahren in Hamas-Gefangenschaft im Tausch gegen mehr als 1000 in Israel inhaftierte Palästinenser frei. Unter den freigelassenen Häftlingen war auch der heutige Hamas-Chef im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, der als einer der Hauptinitiatoren des Massakers am 7. Oktober gilt.

Profitiert die Hamas von der Feuerpause?

Das gilt als gesichert. Wie viel Vorteil sie daraus schlagen kann, ist aber unklar, zumal das israelische Militär den Norden unter Kontrolle hat. In Israel gibt es jedenfalls Befürchtungen, dass die Hamas die Zeit nutzen könnte, um sich neu aufzustellen und gestärkt aus der Feuerpause hervorgehen könnte. Die Terrororganisation wird zudem auch nach Ablauf der Kampfpause noch viele Geiseln in ihrer Gewalt haben, die sie auch weiter als Faustpfand einsetzen dürfte.

Was bedeutet die Feuerpause für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen?

Zwar wurde als Teil des Abkommens zur Feuerpause auch eine deutliche Ausweitung der humanitären Hilfe vereinbart. So gelangten am Wochenende mehrere Hundert Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen, darunter auch Tanklaster mit Treibstoff und Gas.

Dennoch sind die notleidenden Menschen in Gaza nach rund sieben Wochen Krieg völlig zermürbt, Helfer sprechen von einer dramatischen humanitären Krise. Inzwischen sind dort UN-Angaben zufolge mehr als 1,7 Millionen Menschen Binnenflüchtlinge, also rund drei Viertel der Bevölkerung. Es fehlt an so ziemlich allem: Essen, Wasser und Arzneimittel sind sehr knapp, und auch die Chancen auf ärztliche Behandlung. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von vergangener Woche haben 22 der insgesamt 36 Krankenhäuser im Gazastreifen ihren Betrieb inzwischen eingestellt. Von zuvor 3500 Betten in Kliniken gibt es laut UN nur noch rund 1400 – obwohl es immer mehr Verletzte gibt.

Infolge der massiven israelischen Luftangriffe und der Bodenoffensive im Nordteil wurden nach Angaben der Hamas-Behörden fast 15.000 Menschen getötet, mehr als 36.000 Menschen wurden verletzt. Die Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen, werden von den UN und Diplomaten aber als insgesamt glaubwürdig angesehen.

Könnte sich die Feuerpause verlängern?

Derzeit besteht die Hoffnung, dass die Feuerpause verlängert wird, auf maximal zehn Tage. Israels Regierungschef Netanjahu signalisierte am Sonntag grundsätzlich Bereitschaft dazu. Demnach sieht das Abkommen mit der Hamas die Möglichkeit vor, die Kampfpause im Gegenzug für die Freilassung von jeweils zehn weiteren Geiseln pro Tag zu verlängern. Weitere 184 Geiseln sollen sich derzeit noch in den Händen ihrer Entführer befinden. Auch die Hamas strebt nach eigener Darstellung eine Verlängerung an.

Israel hat allerdings sehr klar gemacht, dass es die Feuerpause nur als solche betrachtet – als Pause. Regierungschef Netanjahu betonte, der Krieg werde fortgeführt, "bis wir alle unsere Ziele erreicht haben". Dazu gehörten die Eliminierung der Hamas sowie die Rückkehr aller Geiseln. Zudem dürfe es in Gaza keine Bedrohung für Israel mehr geben. Die Hamas wiederum hat das Endziel der Einrichtung eines islamisch geprägten Staates auf dem Gebiet des gesamten historischen Palästinas. Den Staat Israel will die Hamas zerstören. Ein Sprecher der Hamas hat auch damit gedroht, die Massaker vom 7. Oktober zu wiederholen.

Weitere Quellen: "Vox", "Sky News"