In den Morgenstunden am Freitag gat die Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas begonnen. Palästinenser inspizieren die Trümmer eines zerstörten Gebäudes.

Feuerpause zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten

Krieg in Nahost

Krieg in Nahost Feuerpause zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten

Die für Freitag vereinbarte Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist in Kraft getretetn. Sie bedeuet Hoffnung für israelische Geiseln, palästinensische Häftlinge und die Zivilbevölkerung im Gazastreifen.

Eine vereinbarte Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist am Freitagmorgen in Kraft getreten. Sie begann um 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) und soll mindestens vier Tage dauern. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Tage ist möglich, wie das in dem Konflikt vermittelnde Golfemirat Katar mitgeteilt hatte.

Feuerpause: Geiseln sollen freigelassen werden

Um 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) sollen im Zuge der Vereinbarung zwischen Israel und Hamas die ersten 13 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freigelassen werden. Bei ihnen handelt es sich um Frauen und Kinder. Im Gegenzug sollen für jede Geisel drei palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Auch hier geht es um Frauen und Minderjährige.

Die Kämpfe dauerten bis zuletzt an. Im israelischen Grenzgebiet gab es noch kurz vor Beginn der Waffenruhe Raketenalarm. Die israelische Armee hatte zuvor die Angriffe im Gazastreifen noch intensiviert und wird ihre Soldaten auch während der Kampfpause im Gazastreifen stationiert lassen. Auch nach Inkrafttreten der Feuerpause hat es am Morgen im israelischen Grenzgebiet Raketenalarm gegeben. Die israelische Armee teilte mit, Warnsirenen hätten in Gemeinden entlang des Gazastreifens geheult. Bei früheren Gaza-Kriegen hatte es zu Beginn von Waffenruhen beider Seiten immer wieder Verstöße gegeben.

Tausende Opfer Krieg im Nahen Osten: Tote und Trauer in Israel und Gaza 1 von 34 Zurück Weiter 1 von 34 Zurück Weiter Vor einem Wohnblock in der südisraelischen Stadt Aschkelon brennen Autos nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen Mehr

Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung

Mit der Waffenruhe soll es auch mehr Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen geben. Das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA will die Kampfpause nutzen, um dringend benötigte Hilfsgüter zu verteilen.

Die Hamas und Israels Regierung hatten sich auf eine maximal zehntägige Feuerpause geeinigt, die für den abgeriegelten Gazastreifen und Israel gelten soll. Teil des Deals ist ein Austausch von bis zu 100 Geiseln aus Israel gegen bis zu 300 palästinensische Häftlinge.

Hinweis: Dieser Artikel wurde aktualisiert.