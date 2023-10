von Marina Klimchuk Seit dem brutalen Angriff der Hamas-Kämpfer am Samstag bombardiert die israelische Luftwaffe den Gazastreifen, Strom, Wasser, Gas sind gekappt. Und die Frage steht im Raum: Wie weit geht das Selbstverteidigungsrecht Israels? Dem stern gelang es, einige Menschen vor Ort zu erreichen.

Als Fatma Hamid, 30, am Samstagmorgen in ihrem Zuhause in Bethlehem aufwacht, sieht sie auf ihrem Handy viele verpasste Anrufe ihres Bruders. Ihr erster Gedanke: den Eltern ist etwas zugestoßen. "Schnell, lies die Nachrichten!", hörte sie stattdessen. Hamid, 30, ist in Gaza-Stadt geboren und aufgewachsen. Vor einigen Jahren heiratete sie und zog zu ihrem Mann nach Bethlehem im Westjordanland. Sie ist eines von 17 Kindern. Ihre ganze Familie lebt immer noch in Gaza, auch sie hat alle bisherigen Kriege miterlebt. Als sie sah, wie die Hamas-Kämpfer den Grenzzaun zu Israel durchbrachen, wusste sie, was ihrer Familie droht. Was die Reaktion sein würde. "Die Leute hier rennen", sagte ihr der Bruder. Aber wohin?