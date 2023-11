Nach dem Terror der Hamas und Israels Angriff auf Gaza ist die Stimmung zwischen jüdischen und arabischen Israelis aufgeladen, voller Misstrauen. In Jaffa versuchen Friedenspatrouillen Gewalt zu verhindern. Von Jonas Fedders und Verena Hölzl

Miki Fischer grummelt vor sich hin, als sich schon wieder einer der Aufkleber nur schlecht von der Folie lösen lässt. Mit einem Stapel kleiner rechteckiger Sticker in der Hand läuft die 73-Jährige eine Straße in Jaffa entlang und klatscht einen nach dem anderen an Straßenlaternen und Mülltonnen. Sie hofft, mit den in Arabisch und Hebräisch darauf abgedruckten Friedensbotschaften ein Zeichen zu setzen dafür, worum sie sich im Augenblick wirklich Sorgen macht: das Miteinander von Juden und Arabern im Nahen Osten.