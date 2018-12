Amateuraufnahmen aus Toulouse im Südwesten von Frankreich. Dort waren Studenten aus Protest gegen die Politik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf die Straße gegangen. Der Protest der Studenten richtete sich unter anderem gegen die geplante Erhöhung der Semestergebühren an Universitäten. Ähnliche Proteste wurden auch aus anderen französischen Städten berichtet. Die Aktionen der Studenten reihen sich ein in die wochenlangen Straßenproteste der sogenannten Gelbe-Weste-Bewegung. Auslöser der Demonstrationen, die das Land seid Mitte November erschüttern waren die hohe Treibstoffpreise und die Pläne der französischen Regierung, Steuern zu erhöhen. Angesichts des massiven Widerstands in der Bevölkerung lenkte die französische Regierung jetzt teilweise ein. Die geplante Diesel- und Benzinsteuererhöhung soll im kommenden Jahr ausfallen. Die Steuererhöhung sei nicht mehr Teil des Haushaltsgesetzes für 2019, sagte Ministerpräsident Edouard Philippe vor Abgeordneten in Paris. Bereits am Dienstag hatte er erklärt, seine Regierung werde in den nächsten sechs Monaten auf die Anhebung der Steuern unter anderem auf Benzin verzichten. Eigentlich hätte die Abgabenerhöhung ab Januar greifen sollen. Der Druck auf den französischen Präsidenten Macron dürfte dennoch nicht nachlassen. Für Samstag haben die "Gelbwesten" zu neuen Protesten in der französischen Hauptstadt Paris aufgerufen. Die Regierung will landesweit mehr als 65.000 Sicherheitskräfte mobilisieren, um Ausschreitungen zu vermeiden.