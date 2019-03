Die Proteste der sogenannten Gelbwesten fanden am Samstag zum 18. Mal in Folge statt. Dabei kam es in Paris zu gewalttätigen Ausschreitungen. Vor allem auf der Prachtmeile der Hauptstadt, dem Champs-Èlysées und rund um dem Arc de Triomphe kam es zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Dabei gingen dann auch Schaufensterscheiben zu Bruch und Brandsätze wurden gezündet. Der ganze Umfang der Schäden durch die Krawalle ist noch unklar. Die Teilnahme an den Protesten hatte in den vergangen Wochen stark nachgelassen. Daher wurde an diesem Wochenende von den Organisatoren dazu aufgerufen, wieder ein Zeichen zu setzten und zahlreich zu erscheinen. Nach Angaben der Polizei waren rund 5000 Beamte im Einsatz. Sie gingen mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die gewalttätigen Demonstranten vor. Nach offiziellen Angaben wurden Dutzende Personen festgenommen. Die Demonstranten protestieren vor allem gegen die Reformpolitik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.