Der frühere US-Präsident George H. W. Bush ist tot. Er sei im Alter von 94 Jahren gestorben, teilte seine Familie in der Nacht zum Samstag mit. Der Republikaner war von 1989 bis 1993 der 41. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er war der Vater des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und des Ex-Gouverneurs von Florida, Jeb Bush. Die Familie Bush sei zutiefst dankbar für das Leben und die Liebe des früheren Präsidenten, erklärte George W. Bush. Im Umfeld der Familie hieß es, Bush senior sei friedlich in seinem Haus in Houston verstorben. In Bushs Amtszeit fiel das Ende des Kalten Krieges. Bush senior profilierte sich insbesondere bei der deutschen Wiedervereinigung. Nach dem Mauerfall unterstützte er den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, die Zustimmung des sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow zur deutschen Einheit zu erhalten. Nach dem irakischen Überfall auf Kuwait 1990 rief Bush eine multilaterale Koalition gegen den Irak unter dem damaligen Machthaber Saddam Hussein ins Leben. Der erfolgreiche Irak-Feldzug ließ Bushs Zustimmungswerte in seiner Heimat in die Höhe schnellen. Innenpolitisch wurden für Bush allerdings die Bemühungen zur Reduzierung des Haushaltsdefizits zum Verhängnis. Mit Steuererhöhungen brach er ein Wahlversprechen, so dass er 1993 vom Demokraten Bill Clinton im Weißen Haus abgelöst wurde. Der Ex-Präsident Clinton, sowie Barack Obama und auch der amtierende US-Präsident Donald Trump zollten ihrem Vorgänger auf Twitter Tribut. Von seinem Parteikollegen Trump soll der Verstorbene übrigens keine gute Meinung gehabt haben. Dem Sender CNN zufolge stimmte er bei der Präsidentenwahl für Trumps Gegnerin, die Demokratin Hillary Clinton.