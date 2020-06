Sehen Sie im Video: Gegen Rassismus und für eine gerechte Gesellschaft: Sechs Demonstranten berichten, warum sie auf die Straße gehen.





In den USA gehen derzeit viele Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen Polizeigewalt und Rassismus und fordern gesellschaftliche Veränderungen. Wir haben mit sechs jungen Menschen gesprochen, die sich den Protesten angeschlossen haben. O-TON JEI MCGILL, DEMONSTRANT: "Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der jeder seiner Wege gehen kann, ohne Angst haben zu müssen, kontrolliert, angegriffen oder getötet zu werden. Sie gehen ja einfach in unsere Wohnungen, bringen uns um und kommen damit durch. Und ich wünsche mir eine Welt, in der ich mir keine Sorgen um schwarze Kinder machen muss, dass die nicht mehr nach Hause kommen. Das ist die größte Angst meiner Mutter und eigentlich jedes Menschen: Dass jemand ausgeht und getötet wird." O-TON CHRISTIAN GONZALEZ, DEMONSTRANT: Ich kann hier nicht sitzen und zuschauen, wie mein Freund beschuldigt wird, nur wegen seiner Hautfarbe. Da kann ich nicht wegsehen und zulassen, dass jemand, den ich kenne, so behandelt wird." O-TON ALYSSA SMITH, DEMONSTRANTIN: "Ich will, dass es allen in der Gesellschaft gutgeht. Basta. Mehr wollen wir gar nicht. Bitte bleibt nicht im Teufelskreis der Gewalt hängen, darum geht es hier nicht. Die, die das machen, müssen aufhören. Das ist unsere Gemeinde, wir wollen nur Frieden. Wenn ihr randaliert, denken die Leute, dass wir nur Wilde sind. Aber wir sind keine Wilden. Wir sind Menschen und wir sind Amerikaner, die wollen, dass dieses Land so gut wie möglich ist." O-TON TYLER NEGRON, DEMONSTRANT: "Ich will, dass das aufhört, denn da wird einem vom Zusehen schlecht. Ich wünsche mir, dass alle gleich behandelt werden. Ich wünsche mir, dass die Leute als die gesehen werden, die sie wirklich sind, und nicht aufgrund ihrer Hautfarbe beurteilt werden. So soll es nicht sein." O-TON JOEY JUNGLE, DEMONSTRANT: "Ich kämpfe dafür, dass jeder gleich behandelt wird, dass alle die gleichen Möglichkeiten bekommen. Ich kämpfe dafür, dass alle in diesem Land sich geliebt und akzeptiert fühlen. Alle sollen zusammenkommen und sich als eine Rasse sehen, als Menschen." O-TON KATIE BURNS, DEMONSTRANTIN: "Wir müssen aufstehen und die Schwarzen unterstützen. Wir müssen ihnen zuhören. Wir müssen unser Denken verändern und bereit sein, von ihnen zu lernen. Ja, ich wütend und ich bin hier und ich will Gerechtigkeit. Ich will dass die Schwarzen sicher sind. Das Leben von Schwarzen ist wichtig. Die rassistischen Polizisten sollten eingesperrt werden." In den USA werden schwarze, aber auch Bürger mit lateinamerikanischer Herkunft noch immer benachteiligt. Für schwarze US-Bürger ist es zum Beispiel deutlich wahrscheinlicher, bei einem Polizeieinsatz ums Leben zu kommen, als für Weiße. Und das, obwohl sie statistisch gesehen, weniger häufig bewaffnet sind. Seit Jahren kommt es deshalb immer wieder zu Protesten.