Sehen Sie im Video: Symbolträchtige Aktion: US-Demokraten knien im Kapitol für George Floyd.





Am Tag vor der Beisetzung des gewaltsam getöteten Afroamerikaners George Floyd haben Trauernde im texanischen Houston Abschied von ihm genommen. In der Stadt wo Floyd aufgewachsen war, säumten am Montag US-Flaggen den Weg zur Kirche Fountain of Praise, wo sein Sarg aufgebahrt war. Hunderte Menschen standen vor dem Gotteshaus Schlange. "Wir müssen zugeben, dass es ein Problem gibt. Das ist ziemlich unkompliziert. Das ist kein Rätsel. Das ist die Realität." "Für mich ist die Unterstützung essenziell. Und nicht nur für die schwarze Gesellschaft. Jeder sollte daran teilhaben, um zu einer Veränderung beizutragen. Also ja, dies ist ein historischer Moment, aber es ist auch ein Statement an die Welt, dass das Leben der Schwarzen eine Rolle spielt." Im US-Repräsentantenhaus in Washington gedachten mehrere Demokraten George Floyd und knieten sich acht Minuten und 46 Sekunden lang nieder, so lang wie der Polizist Derek Chauvin auf dem Hals von Floyd verweilte. Die Sprecherin des Abgeordnetenhauses Nancy Pelosi sagte, man könne sich nicht mit weniger zufrieden geben als mit einem Strukturwandel. Am Montag hatte der Stadtrat von Minneapolis beschlossen, sein Polizei-Department auflösen zu wollen. Ein neues Modell öffentlicher Sicherheit soll her. Das aktuelle System werde nach einer eindeutigen Mehrheitsentscheidung des Stadtrats aufgegeben. Der mutmaßliche Mörder von George Floyd Derek Chauvin befindet sich in Untersuchungshaft und muss sich in Kürze vor Gericht wegen Mordes zweiten Grades verantworten. Die Kaution für seine Freilassung bis zur Gerichtsverhandlung liegt bei 1,25 Millionen Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte dazu aufgerufen, jeden Amerikaner gleich zu behandeln. Trump kündigte an, trotz der Corona-Pandemie Wahlkampfauftritte wieder aufzunehmen. Die US-Präsidentschaftswahl findet im November statt. Laut aktuellen Umfragen liegt der Demokrat Joe Biden vorn. Auch prominente Republikaner, wie Colin Powell oder George W. Bush hatten angekündigt, nicht Trump, sondern den 77-Jährigen Biden wählen zu wollen.