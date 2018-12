Abschied von George Herbert Walker Bush. Familie, Freunde und politische Weggefährten zollen dem verstorbenen US-Präsidenten Tribut. Bush war am Freitag im Alter von 94 Jahren ins einem Haus in Houston, Texas gestorben, sieben Monate nach dem Tod seiner Frau Barbara. Am Montag wurde er für die Trauerfeierlichkeiten nach Washington geflogen und im Kapitol aufgebahrt. Dort können sich die US-Bürger in den kommenden Tagen vom 41. Präsidenten der Vereinigten Staaten verabschieden. Auch der amtierende Präsident Donald Trump und seine Frau Melania kamen am Montag zum Sitz des US-Kongresses, um Bush die Ehre zu erweisen. Am Mittwoch findet in der Nationalen Kathedrale in Washington die zentrale Trauerfeier für Bush statt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird daran teilnehmen. Am Donnerstag wird George H.W. Bush dann in seiner Heimat Texas beigesetzt.