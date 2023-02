Er stellt selbst Donald Trump in den Schatten. Was den Fall von George Santos einzigartig macht

von Max Seidenfaden Der Name George Santos beherrscht seit Wochen die US-Medien. Als Hochstapler schaffte der Politiker den Einzug in den Kongress. Doch nicht nur der Lebenslauf ist gefälscht, es gibt auch immer mehr Ungereimtheiten bei der Finanzierung seine Wahlkampfs. Hier stellt er sogar Donald Trump in den Schatten.

George Santos schaffte es mit einem fast komplett erlogenen Lebenslauf für die Republikaner in den US-Kongress einzuziehen. Seit den ersten Enthüllungen der "New York Times" Mitte Dezember kommen immer neue Details über das mysteriöse Leben des 34-Jährigen ans Licht. Und auch die US-Justiz hat mittlerweile Ermittlungen aufgenommen. Mitte Januar hat das Campaign Legal Center (CLC) eine Klage gegen Santos eingereicht. Das CLC vermutet, dass Santos gleich mehrfach gegen die Finanzierungsregeln verstoßen hat. Saurav Ghosh, Direktor beim CLC im Bereich Kampagnenfinanzierung erklärt, was den Fall Santos so einzigartig macht.