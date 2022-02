Durch seine Freundschaft zu Wladimir Putin ist Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder in der Ukraine-Krise ohnehin eine umstrittene Figur. Nun wurde der Lobbyist des russischen Gaskonzerns Rosneft und der Nord Stream AG als Aufsichtsrat von Gazprom nominiert.

"Säbelrasseln" hat der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise unlängst kritisiert. Allerdings nicht etwa ein "Säbelrasseln" Russlands, das mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland zusammengezogen hat. Der Vorwurf Schröders ging im Gegenteil an die Ukraine und die Nato. Äußerungen, mit denen Schröder nicht nur die Kritik an einer unklaren Haltung seiner Partei in dem Konflikt befeuerte, sondern auch den Eindruck bei den Verbündeten verstärkte, Deutschland sei zu Russland-nah und stehe nicht klar genug zu den politischen Freunden im Westen.

All' dessen ungeachtet, setzt Schröder nun noch einen drauf. Der Ex-Kanzler soll trotz der aktuellen Lage noch einen Job im russischen Gasgeschäft bekommen. Schröder, der als Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt, sei für den Aufsichtsrat des Staatskonzerns Gazprom nominiert worden, teilte der Energieriese am Freitag in St. Petersburg mit.

Gerhard Schröder soll Schwiegersohn von Nasarbajew ablösen

Die Hauptversammlung ist demnach für den 30. Juni geplant. Schröder soll anstelle von Timur Kulibajew antreten, ein Schwiegersohn des im Zuge der Unruhen vom Januar entmachteten kasachischen Ex-Präsidenten Nursultan Nasarbajew.

Der 77 Jahre alte Schröder ist bereits mit anderen russischen Unternehmen eng verbunden. So ist er Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG und Präsident des Verwaltungsrats bei der Nord Stream 2 AG. Beide Gasleitungen unter der Ostsee verbinden Russland und Deutschland. Außerdem ist der frühere Kanzler Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft.