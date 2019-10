Auf der Insel Lesbos herrschen chaotische Zustände – trauriger Höhepunkt waren der Tod einer Frau in einem Flüchtlingslager, gefolgt von massiven Ausschreitungen. Zwei Tage, nachdem die Frau bei einem Brand in einer Containerwohnung im Registrierlager von Moria ums Leben gekommen war, ließ die griechische Regierung am Dienstag 215 Flüchtlinge aufs Festland bringen.

Das Staatsfernsehen ERT meldete, die Menschen - vor allem Familien mit Kindern und Kranke – seien an Bord einer Fähre aus Lesbos weggebracht worden. Dies war der erste von mehreren Schritten, die die Regierung in Athen am Vortag beschlossen hatte, um die Lage auf den Inseln zu entspannen.

Auf den der Türkei vorgelagerten Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos sind derzeit rund 30.000 Flüchtlingen unter teils prekären Umständen untergebracht, weil der Zustrom von Migranten aus der Türkei in den vergangenen Wochen zugenommen hat. Ihre Zahl ist die höchste seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes im März 2016.

Ausschreitungen auf Lesbos

Auf Lesbos war die Lage am Sonntag nach dem Tod der Frau eskaliert. Zunächst war vermutet worden, dass auch ihr Kind bei dem Brand im Migrantenlager von Moria zu Tode gekommen war. Dies stellte sich aber als falsch heraus. Die Stimmung hatte sich daraufhin gefährlich aufgeheizt. "Tausende Migranten müssen so schnell wie möglich aufs Festland gebracht werden“, forderte der Bürgermeister der Inselhauptstadt Mytilini, Stratos Kytelis, dem griechischen Nachrichtensender Skai.

Das Feuer war nach Erkenntnissen der Feuerwehr in der Küche eines Wohncontainers ausgebrochen, die Feuerwehr schloss Brandstiftung aus. Migranten warfen der Feuerwehr Agenturmeldungen zufolge vor, viel zu spät am Brandherd zur Stelle gewesen zu sein.

In anderen Quellen hieß es dagegen, aufgebrachte Lagerbewohner hätten randaliert und die Feuerwehr gar nicht an die Brandherde herangelassen. "Wir wurden angegriffen und konnten nicht sofort die Feuer im Lager löschen. Wir hatten Angst um unser Leben", sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Feuerwehrleute von Lesbos, Georgios Dinos, im griechischen Fernsehen. Ein anderes Feuer, das in einem sogenannten Satellitenlager außerhalb des Registrierlagers von Moria ausgebrochen war, konnte die Feuerwehr unter Einsatz eines Löschflugzeugs schnell löschen, wie das Fernsehen zeigte.

Sie brüllten: "Tötet die Polizei" und warfen mit Steinen

Im Registrierlager von Moria jedoch kam es zu Szenen der Gewalt. Hunderte aufgebrachte Migranten seien auf die Polizei und andere Ordnungskräfte, die im Lager arbeiten, losgegangen, hieß es in der griechischen Presse. Vor allem Jugendliche hätten randaliert. Die Migranten hätten "Kill the Police" (tötet die Polizei) skandiert, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizisten von Lesbos, Wasilis Rodopoulos, dem griechischen Nachrichtensender Protothema. Die jungen Leute schleuderten Steine und andere Gegenstände und legten Feuer, hieß es.

Die Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis versucht jetzt, die chaotischen Zustände in den überfüllten Lagern zu entspannen. Unter anderem will Athen die seit Monaten stagnierenden Asylverfahren auf den Inseln beschleunigen. "Binnen drei Monaten" solle es endgültige Entscheidungen über die Asylanträge geben, kündigte der für Migration zuständige stellvertretende Minister Giorgos Koumoutsakos am Montagabend im TV an. Dazu soll das griechische Asylgesetz kommende Woche geändert werden. Das Parlament muss dies billigen. Zudem muss zusätzliches Personal eingesetzt werden, das die Asylanträge bearbeitet.

Griechenland will Migranten in die Türkei zurückschicken

Auch will Athen bis Ende 2020 mehr als 10.000 Migranten, die keinen Anspruch auf Asyl haben, in die Türkei zurückschicken. Darüber hinaus wurden seit Montag die Patrouillen der Küstenwache in den Meerengen zwischen den Inseln im Osten der Ägäis und der Türkei verstärkt, wie die Regierung mitteilte.

Der Plan könnte jedoch scheitern, wenn die Regierung in Ankara die Überfahrt von täglich Hunderten Migranten aus der Türkei zu den Inseln nicht stoppt, argumentieren Analysten in der griechischen Presse am Dienstag. Aus diesem Grund will Koumoutsakos am Donnerstag nach Ankara reisen, um sich mit dem türkischen Innenminister Süleiman Soylu zu treffen.

Am Donnerstag werden auch Bundesinnenminister Horst Seehofer, sein französischer Kollege Christophe Castaner und EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos in Ankara zu Gesprächen über die Migration erwartet. Am Freitag sind Gespräche in Griechenland geplant. Athen hofft auf deutsche und französische Fachleute zur Bearbeitung von Asylanträgen auf den Inseln.

Das griechische Fernsehen berichtete weiter, dass Hunderte weitere Migranten in den nächsten Tagen aus Lagern in Lesbos und den Inseln Samos, Chios, Leros und Kos auf das Festland in die Hafenstadt Piräus gebracht werden sollen. In und um das Lager von Moria herrschte am Dienstag Ruhe, wie griechische Medien übereinstimmend berichteten.

Der Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei sieht unter anderem vor, dass die EU alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann. Die Bearbeitung der Asylanträge kommt wegen Personalmangels jedoch auf den griechischen Inseln nur mühsam voran.