Die chilenische Regierung hat den Ausnahmezustand nach gewalttätigen Unruhen auf mehrere Städte des Landes ausgeweitet. Das gab Präsident Sebastián Piñera bekannt, nachdem bei Krawallen mehrere Menschen ums Leben gekommen waren. Für die Hauptstadt Santiago de Chile galt der Ausnahmezustand bereits. Nach Angaben der Regierung hat es in etwa 70 Städten Gewalttaten gegeben, darunter waren Plünderungen in rund 40 Supermärkten und anderen Geschäften. In Santiago de Chile war auch der internationale Flughafen gesperrt und der öffentliche Transport kam zum Erliegen. Doch die U-Bahn sollte am Montag den Verkehr wiederaufnehmen. Die Behörden teilten mit, dass etwa 1.500 Personen verhaftet worden seien. Auslöser der Unruhen waren Pläne für eine Erhöhung der Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr. In dem südamerikanischen Land mit rund sechs Millionen Einwohnern ist der Unmut über hohe Lebenshaltungskosten weit verbreitet.