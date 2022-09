Von Putin unterstützt erlangen rechte Partei in Europa immer mehr Aufschwung. Auch in Italien, wo die Partei Fratelli d’Italia unter der rechtsextremen Präsidentschaftskandidatin Giorgia Meloni immer mehr Zuspruch erhält

Modell Putin: So wollen rechte Regierungen in Europa die Demokratie aushebeln

von Andrea Ritter In den Ländern der Europäischen Union gewinnen die autoritären Kräfte an Zustimmung. Der Politikwissenschaftler Michael Zürn über Postfaschistin Giorgia Meloni, den Erfolg autoritärer Populisten und die Folgen für Europas Demokratien.

Haben Sie Angst vor Giorgia Meloni?

Nicht vor der Person. Aber wenn in einem Gründungsland der EU voraussichtlich die Hälfte der Bevölkerung stramm autoritär wählt, weit rechts von dem, was wir bisher als konservativ angesehen haben, dann kommt das einer Spaltung der Gesellschaft nahe, wie wir sie auch in den USA sehen. Das stellt eine enorme Belastung für die Demokratie dar.