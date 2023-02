von Luisa Brandl Nach Berlusconis kritischen Äußerungen gegenüber Selenskyj will Giorgia Meloni bei ihrem Besuch in Kiew die italienische Unterstützung der Ukraine bekräftigen. Konkrete Waffenlieferungen sollen die Glaubwürdigkeit Italiens untermauern.

Die Reise zu ihrem wichtigsten internationalen Auftritt begann in der Nacht. Um 23 Uhr rauchte Giorgia Meloni ihre letzte Zigarette auf dem nasskalten, dunklen Bahnsteig an der polnischen Grenze, bevor sie in den Zug nach Kiew stieg. Ihre Mission ist, sich als verlässliche Partnerin im Atlantischen Bündnis zu präsentieren. Italiens Premierministerin hatte kurz zuvor noch mit US-Präsident Joe Biden telefoniert, war am Tag mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Staatspräsident Duda in Warschau zusammengekommen. Dann rollte sie die Nacht hindurch zu ihrem seit Monaten vorbereiteten ersten Besuch bei Wolodymyr Selenskyj.