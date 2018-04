Demonstrative Einigkeit beim koreanischen Gipfeltreffen am Freitag in Südkorea. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In machten auch mit ihrer Körpersprache deutlich, dass die Zeichen auf der koreanischen Halbinsel auf Entspannung stehen. So wollen beide Länder an einer vollständigen nuklearen Abrüstung der geteilten Halbinsel arbeiten. Außerdem soll der seit fast sieben Jahrzehnten geltende Kriegszustand beendet werden. "Es gibt kein Zurück mehr", sagte Moon. Kim erklärte: "Nord- und Südkorea sind Brüder, die nicht getrennt voneinander leben sollten." In der Abschlusserklärung des historischen Gipfeltreffens hieß es am Freitag, es werde eine Vereinbarung über einen dauerhaften und stabilen Frieden angestrebt. Krieg werde es auf der koreanischen Halbinsel nie wieder geben. Die beiden Staaten wollen ihre Armeen verkleinern, feindliche Handlungen unterlassen und ihre schwer befestigte Grenze zu einer "Friedenszone" umbauen. Außerdem streben sie Gespräche mit anderen Ländern an, darunter den USA. Die nach dem Korea-Krieg geschlossene Waffenstillstandsvereinbarung solle bis Ende dieses Jahres in einen Friedensvertrag überführt worden, erklärten beide Politiker. Alle feindlichen Aktivitäten "zu Land, zu Wasser und in der Luft" würden eingestellt. Dazu werde auch eine "Nicht-Angriffs-Vereinbarung" geschlossen. Im Herbst will Moon Kim in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang besuchen. Bereits im Mai soll ein Treffen der Militärführungen stattfinden. Auf ziviler Ebene werden wieder Familienzusammenführungen geplant.