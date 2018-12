Deutsche und Französische Beamte kooperieren eng, um den Attentäter von Straßburg schnellstmöglich zu fassen. Am Französisch-Deutschen Grenzübergang von Straßburg nach Kehl wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Laut Angaben des Bundeskriminalamtes war der Flüchtige 2016 und 2017 in Deutschland inhaftiert und wurde 2017 nach Frankreich abgeschoben. Der 29 Jährige Täter wurde in Straßburg geboren und war den französischen Behörden als radikalisierter Islamist bekannt. Diese Szenen ereigneten sich am Dienstagabend, kurz nachdem der Täter unweit des Straßburger Weihnachtsmarkts zwei Menschen erschossen, und zwölf weitere verletzt hatte. Das französische Innenministerium meldete, der Täter sei bei seiner Flucht womöglich verletzt worden, könne diese Angabe jedoch nicht sicher bestätigen. Derzeit seien etwa 600 Beamte an der noch andauernden Suche beteiligt. Der stellvertretende Innenminister Laurent Nunez sagte, man könne nicht ausschließen, dass der Täter das Land verlassen habe. Zum Tatmotiv wollte er sich nicht äußern. Frankreich hat die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen, der Notstand sei jedoch nicht erforderlich, so das Innenministerium.